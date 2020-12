Giovanni Branchini noemt twee topclubs met interesse voor Tagliafico

Nicolás Tagliafico zette begin december zijn handtekening onder een nieuw tot 2023 lopend contract bij Ajax. Volgens Giovanni Branchini betekent dat echter niet dat de 28-jarige Argentijnse vleugelverdediger ook zeker het seizoen in Amsterdam zal afmaken. De Italiaanse zaakwaarnemer claimt in gesprek met TMW Radio dat Napoli en Internazionale hun interesse in Tagliafico kenbaar hebben gemaakt.

Valentijn Driessen noemde de contractverlenging van Tagliafico ‘handig spel’. “Dat hebben ze natuurlijk eerder ook al gedaan met een aantal spelers. Dan weet je in ieder geval dat hij het seizoen bij je afmaakt, anders loopt hij in de winter weg”, zei de journalist van De Telegraaf. Ricardo Schlieper, zaakwaarnemer van Tagliafico, benadrukte echter dat een winterse transfer ondanks de contractverlenging niet uitgesloten is. Er ligt naar verluidt een afspraak dat Ajax zich bij een bod van 20 tot 25 miljoen euro niet onwelwillend tegenover een transfer zal opstellen.

“Of hij door de contractverlenging van de markt is? Ik denk het niet. Hij wordt bij Ajax zowel op als buiten het veld gewaardeerd en dit is een manier om die waardering te uiten”, claimt Branchini. De Italiaanse zaakwaarnemer vertegenwoordigde in het verleden de belangen van onder meer Rui Costa, Romario en Ronaldo Luís Nazário de Lima. Branchini werd door Bleacher Report gerekend tot de 25 meest invloedrijke zaakwaarnemers ter wereld en was tevens betrokken bij de transfer van Cristiano Ronaldo van Sporting Portugal naar Manchester United in 2003.

Branchini is nog altijd werkzaam als zaakwaarnemer en tussenpersoon, waardoor het aannemelijk is dat hij over goede contacten in de Italiaanse voetbalwereld beschikt. “In een normale situatie had Tagliafico in januari een transfer gemaakt. Er ligt een afspraak tussen de club, de spelers en zijn entourage, maar de contractverlenging was een teken van respect. Ik denk niet dat hij daarmee van de markt is. Inter en Napoli hebben hun interesse kenbaar gemaakt, evenals verschillende buitenlandse clubs. Maar er is op dit moment nog niks concreet.”