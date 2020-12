Kaj Sierhuis in Voetbalpraat gelinkt aan Feyenoord: ‘Een noodoplossing?’

Yanick Vos 22 december 2020 • Laatste update: 13:25

Kenneth Perez denkt niet dat Kaj Sierhuis een serieuze optie is voor Feyenoord voor in de punt van de aanval. Bij Voetbalpraat wordt de naam van de Stade Reims-spits door presentator Vincent Schildkamp in verband gebracht met een overstap naar Rotterdam, daar hij niet veel aan spelen toekomt in de Ligue 1.

Feyenoord kampt dit seizoen met problemen in de spitspositie. Nicolai Jörgensen stond enige tijd aan de kant met een blessure, terwijl tweede keus Robert Bozeník nog altijd niet inzetbaar is door een kwetsuur. Doordat Jörgensen en andere aanvallers moeizaam tot scoren komen, rijst in het voetbalpraatprogramma van FOX Sports de vraag of Feyenoord in januari een extra aanvaller moet proberen aan te trekken.

“Is er een tussenoplossing in de maak?”, vraagt Schildkamp zich hardop af. “Zou er een noodoplossing zijn doordat ze in de winterstop een spits gaan huren? Ik las ergens, of ik hoorde het ergens: Kaj Sierhuis? Hij is iemand die niet heel veel speelt in Frankrijk en bij Jong Oranje wel makkelijk doelpunten maakt.” Perez haakt direct in: “Opvallend”, zegt de Deense analist cynisch. “Een speler uit de Eredivisie die weinig speelt in het buitenland.”

Sierhuis maakte in januari de overstap van FC Groningen naar Stade Reims. Dit seizoen kwam hij dertien keer in actie in de Ligue 1, waarvan zes duels als basisspeler. De jeugdinternational wacht nog op zijn eerste doelpunt in de Franse competitie. “Hij zou de honderdste speler zijn die terugkomt”, vervolgt Perez. “Denk je niet dat Feyenoord hem dan had gehaald voordat hij naar Reims was gegaan?” Mikos Gouka, clubwatcher van Feyenoord namens het Algemeen Dagblad, reageert: “Dat konden ze gewoon echt niet betalen”, aldus de journalist, die verwacht dat Feyenoord alleen maar een spits kan huren.