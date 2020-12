Braziliaanse bekerfinale ontspoort volledig: negen rode kaarten

Yanick Vos 22 december 2020 • Laatste update: 12:24

De Braziliaanse bekerfinale tussen Fluminense en Athletico Paranaense Onder-17 is maandag volledig ontspoord. Na een overtreding in blessuretijd kregen twee spelers het met elkaar aan de stok, waarna een grote vechtpartij ontstond. Volgens Braziliaanse media zijn in totaal negen rode kaarten uitgedeeld, onder meer aan vijf wisselspelers.

In blessuretijd van de eerste helft werd Fluminense-spits João Neto werd neergehaald door Ataíde, waarna de twee het met elkaar aan de stok kregen en beide teams zich in het opstootje mengden. De Fluminense-aanvaller kreeg een vliegende trap te verwerken van wisselspeler João Gabriel. Vinicius Amaral schopte hem toen hij nog op de grond lag. Het viertal werd met rood van het veld gestuurd; in totaal deelde de scheidsrechter negen rode kaarten uit. De wedstrijd eindigde in acht tegen acht. Nadat beide teams waren afgekoeld trok Fluminense in de tweede helft aan het langste eind: 1-2.

PUTA QUE PARIU VOADORA NA CARA pic.twitter.com/hcZrd2GuFj — Brendo (@BreHenrique_) December 21, 2020