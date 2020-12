Real Madrid maakt terugkeer Iker Casillas wereldkundig

Yanick Vos 22 december 2020 • Laatste update: 11:38

Iker Casillas keert terug bij Real Madrid. De Spaanse topclub brengt dinsdagochtend naar buiten dat de oud-keeper aan de slag gaat als rechterhand van algemeen directeur José Ángel Sánchez. Zijn terugkeer komt niet uit de lucht vallen, daar Spaanse media afgelopen zomer al meldden dat hij in gesprek was met voorzitter Florentino Pérez over een rol als adviseur in de directie.

"Iker Casillas is een Real Madrid-legende, hij vertegenwoordigt de waardes van onze club en is de beste keeper in onze geschiedenis", zo meldt Real Madrid op de clubwebsite over de 39-jarige Casillas. "Voor Real Madrid is het een eer dat een van zijn grote aanvoerders terug naar huis komt." Eerder dit jaar stelde Casillas zich nog kandidaat als voorzitter van de Spaanse voetbalbond, maar uiteindelijk trok hij zich terug.

Casillas werd opgeleid door Real Madrid en beleefde als eerste keeper grote successen met de Spaanse grootmacht. In 25 jaar won hij liefst 19 prijzen met de Koninklijke, waaronder 3 keer de Champions League, 3 keer het WK voor clubs en 5 Spaanse landstitels. In de zomer van 2015 maakte hij transfervrij de overstap naar FC Porto, waar hij onder meer twee keer landskampioen werd. De 167-voudig Spaans international werd in 2010 wereldkampioen met de nationale ploeg en twee keer Europees kampioen (2008 en 2012).