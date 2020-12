Lampard diep onder de indruk: ‘Ik kon op mijn 36ste niet wat hij nu doet'

Yanick Vos 22 december 2020

Chelsea-manager Frank Lampard is laaiend enthousiast over Thiago Silva. De 36-jarige verdediger maakt dit seizoen een uitstekende indruk bij the Blues en kopte zijn ploeg maandagavond naar een 1-0 voorsprong tegen West Ham United (3-0). Na afloop van de overwinning in de Premier League liet de trainer zich lovend uit over de Braziliaanse verdediger.

Thiago Silva maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar Chelsea. Hij heeft zich in korte tijd vast in de basis gespeeld en neemt een leidende rol op zich in de ploeg van Lampard. De trainer vindt het knap dat de Braziliaan zich op zijn leeftijd zo kan onderscheiden. “Ik weet nog wel dat ik 36 jaar was”, aldus Lampard tegen Sky Sports. “Ik kon toen niet wat hij nu doet. Ik wisselde de wedstrijden af en merkte dat ik op een bepaald punt was gekomen in mijn carrière.”

De centrumverdediger heeft veel ervaring op het hoogste niveau en dat maakt Lampard van dichtbij mee. “Ik wist al wel dat hij een topspeler was, maar de druk in de Premier League had hij nog niet ervaren. Dus hij heeft mijn verwachtingen overtroffen. Maar aangezien ik iedere dag met hem werk, zou ik hier niet verrast door moeten zijn.” Lampard zegt onder de indruk te zijn van de manier waarop Thiago Silva zich voorbereidt, hoe hij de wedstrijd ‘leest’ en zijn wil om ieder kopduel te winnen.

Lampard is ervan overtuigd dat Thiago Silva na zijn loopbaan als voetballer een goede trainer zou zijn, mocht hij die ambitie hebben. “Hij is leergierig en zal een trainer worden of wat hij ook maar wil”, aldus Lampard. “Hij is een geweldige toevoeging, zowel op als naast het veld.” Thiago Silva was maandag voor de tweede keer trefzeker namens Chelsea. Eerder scoorde hij al in november tegen Sheffield United (4-1 winst). Zaterdag komt Chelsea opnieuw in actie. Op Boxing Day is om 18.30 uur Arsenal de tegenstander.