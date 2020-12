‘Ajax laat zich voor nieuw derde shirt inspireren door Bob Marley’

Yanick Vos 22 december 2020 • Laatste update: 10:16

Ajax lijkt voor het seizoen 2021/22 het derde shirt op te gaan dragen aan Bob Marley. Op de website Footy Headlines is een design uitgelekt van het shirt, dat zwart is met gele, rode en groene accenten. Het shirt zou een verwijzing zijn naar het nummer Three Little Birds van Bob Marley, dat al jaren door Ajax in de rust van iedere wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA wordt afgespeeld.

Het gelekte shirt is afkomstig van het Twitter-account @hendocfc. In een tweet staat dat het voor zeventig procent zeker is dat dit het nieuwe derde shirt van Ajax wordt. “Ja, het wordt een eerbetoon aan Bob Marley”, zo klinkt het. Volgens Footy Headlines is de afbeelding afkomstig van een insieder die toegang heeft tot een catalogus, waarin het derde shirt van Ajax voor het nieuwe seizoen staat afgebeeld.

Ajax 21/22 Third Shirt - Prediction About 70% accurate. Yes, it's going to be a tribute to Bob Marley. pic.twitter.com/xpOpzKeqZt — Jack Henderson (@hendocfc) December 21, 2020

Op het shirt staat het Ajax-logo, het Adidas-logo en hoofdsponsor Ziggo in het rood afgebeeld. De kraag heeft de Rastafari-kleuren rood, groen en goud, evenals de Adidas-strepen op de mouw en de drie sterren boven het Ajax-logo. Maandagavond meldde dezelfde website al dat Ajax in het nieuwe seizoen 2021/22 met het oude logo op het thuisshirt gaat spelen. Beide shirts zijn vooralsnog onbevestigde designs.