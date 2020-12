‘Geen 200 miljoen voor spelers bij Feyenoord, dat is echt uit de lucht gegrepen’

Yanick Vos 22 december 2020

Feyenoord is voorlopig nog niet rond met investeerders, zo heeft sportmarketeer Chris Woerts laten weten bij Veronica Inside. Eerder deze maand bracht Wilfred Genee in het televisieprogramma naar buiten dat de club mogelijk in handen komt van Amerikaanse investeerders, die tweehonderd miljoen euro in Feyenoord zouden willen investeren. Woerts verwacht niet dat de tweehonderd miljoen euro er gaat komen en meldt dat van een deal nog geen sprake is.

Genee meldde dat Feyenoord met het geld een grote slag wilde slaan door spelers als Myron Boadu, Calvin Stengs en Owen Wijndal weg te halen bij AZ. Of technisch directeur Frank Arnesen daadwerkelijk een enorm budget krijgt te besteden valt te bezien. Volgens Woerts is Feyenoord ‘helemaal niet rond’ met potentiële investeerders: “Het was eigenlijk de verwachting dat ze in december of in januari met Amerikaanse of Nederlandse investeerders rond zouden zijn, maar dat is helemaal niet het geval."

“Dat is niet waar", vervolgt Woerts. "Het gaat voorlopig niet gebeuren. Ik denk dat het nog zeker tot het voorjaar gaat duren voor er überhaupt iets bekend wordt over investeerders ja of nee”, aldus Woerts, die laat doorschemeren dat het maar de vraag is of de investeerders er gaan komen. Genee vraagt zich af waarom trainer Arne Slot dan is ingestapt bij Feyenoord. “Geen idee", reageert Woerts, die ontkracht dat de Rotterdammers binnenkort enorme bedragen uit kunnen geven op de transfermarkt. “Er komt geen tweehonderd miljoen euro voor spelers. Dat is echt uit de lucht gegrepen", besluit hij.