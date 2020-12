Te uitbundig juichende Ché Nunnely wordt op de vingers getikt

Daniel Cabot Kerkdijk 22 december 2020

Ché Nunnely is maandag streng toegesproken door Adrie Koster. De trainer van Willem II was namelijk niet te spreken over hoe zijn aanvaller zondag stond te juichen na zijn treffer in de 5-3 nederlaag bij AZ. Het was immers het derde doelpunt van de Tilburgers in de extra tijd. Een doelpunt zonder waarde dus, maar voor Nunnely ogenschijnlijk niet.

Het gejuich van Nunnely kon worden opgevat als provocatie richting de technische staf van Willem II, omdat de aanvaller niet in de basis stond en pas na 66 minuten mocht invallen voor de achttienjarige Wesley Spieringhs. “Nunnely heeft verklaard dat hij juichte uit pure vreugde om zijn doelpunt en dat hij er geen andere bedoelingen mee had”, vertelt Koster dinsdag in gesprek met het Brabants Dagblad.

“Hij was zich van geen kwaad bewust. Ik heb hem uitgelegd dat hij bij Willem II niet in een situatie zit om al te uitbundig te zijn na zo'n doelpunt. Door de positie op de ranglijst wordt elke handeling op een weegschaal gelegd.” Willem II beleeft een mager seizoen en staat met acht punten op een zestiende plaats. Het team van Koster leidde in Alkmaar met 0-2, maar gaf het duel volledig uit handen. Het was pas de derde keer in de clubgeschiedenis dat Willem II minstens vijf goals tegen in een Eredivisie-duel tegenkreeg waarin de Tilburgers 2-0 voor kwamen (in 1962 tegen PSV en in 1998 tegen Vitesse).

Ook Görkem Saglam kon rekenen op een gesprek met Koster De middenvelder vormde met een aantal ploeggenoten de muur bij een vrije trap van AZ, maar sprong op rare wijze opzij, waardoor Teun Koopmeiners kon binnen schieten. “Ook dat was geen kwade opzet”, licht Koster toe. “Saglam dacht dat Koopmeiners de bal langs de muur zou schieten. Hij wilde in de baan van het schot komen, maar in zulke situaties is het een kwestie van naar de keeper luisteren. Die geeft aan hoeveel mensen er in de muur moeten staan.”

Willem II wacht woensdagavond een loodzware thuiswedstrijd als koploper Ajax op bezoek komt. De Tilburgse club verloor liefst zestien van de laatste achttien thuiswedstrijden tegen Ajax in de Eredivisie: alleen op 30 augustus 2008 werden er in eigen huis drie punten gepakt tegen de Amsterdammers (2-1).