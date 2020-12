Atalanta betaalt tien miljoen euro en stelt Van den Brom teleur

Daniel Cabot Kerkdijk 22 december 2020

Atalanta en RC Genk hebben een akkoord bereikt over een winterse transfer van Joakim Maehle, zo verzekeren tal van media in Italië. De verdediger zal voor een bedrag van tien miljoen euro de overstap maken naar Bergamo. Transferexpert Fabrizio Romano voegt toe dat de contracten ‘in de komende dagen’ zullen worden ondertekend en de clubs daarna het nieuws bekend zullen maken.

Voor John van den Brom is het tussentijdse vertrek van Maehle een hard gelag. De rechtsback annex Deens international, 23 jaar, is een belangrijke pilaar in het elftal van Genk, dat momenteel een tweede plaats in de Jupiler Pro League inneemt. Club Brugge heeft twee punten meer, maar ook een wedstrijd meer dan de Genkies. In financieel opzicht doet de clubleiding echter uitstekende zaken: Maehle kwam in de zomer van 2017 voor een bedrag van een miljoen euro over van Aalborg BK.

Maehle schommelde in zijn eerste seizoen nog tussen bank en basis, maar vanaf 2018/19 was hij een onbetwiste speler aan de rechterkant. In september 2019 zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2023. Italiaanse media gaan ervan uit dat de Deen bij Atalanta vooralsnog genoegen zal moeten nemen met een reserverol.

Maehle is in eerste instantie aangetrokken als stand-in van Hans Hateboer. De Nederlander is een belangrijke pion voor Gian Piero Gasperini, al uitte hij eerder dit jaar wel zijn vertrekwens. Maehle kan echter ook als linksback uit de voeten. Tijdens het EK Onder-21 speelde hij bijvoorbeeld aan de linkerkant in de wedstrijd tegen Servië en was hij nota bene goed voor twee doelpunten en een assist. Zijn favoriete positie is echter de rechterkant.