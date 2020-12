Roger Schmidt gaat uit van toptransfer: ‘Dat zou geen verrassing zijn'

Daniel Cabot Kerkdijk 22 december 2020 • Laatste update: 08:08

Roger Schmidt is van mening dat Donyell Malen niet ver verwijderd is van het niveau in de Bundesliga. De aanvaller van PSV werd recent met een overgang naar Borussia Dortmund in verband gebracht. De Duitse topclub zou de 21-jarige Oranje-international als een kandidaat zien om een eventueel vertrek van Jadon Sancho op te vangen. Schmidt kreeg in gesprek met FOX Sports de vraag of Malen ver verwijderd is van het Bundesliga-niveau.

“Helemaal niet. Hij kan dat”, benadrukte Schmidt aan de televisiezender. “Ik moet zeggen dat voor Donyell de tijd na zijn zware blessure, die acht, negen maanden perfect zijn verlopen. Hij zit nog niet op honderd procent, dat duurt nog even. Dat zie je ook bij andere spelers die zwaar geblesseerd zijn geweest. Om weer op topniveau te komen, heb je tijd nodig. Maar dat hij al zoveel gespeeld en gescoord heeft, helpt hem om na de break weer helemaal top te zijn.”

“Natuurlijk zou het geen verrassing zijn als Donyell ooit de stap maakt naar een grotere competitie. Naar een nog grotere club dan PSV”, stelt de trainer van PSV. “Maar op dit moment voelt hij zich zeer op zijn gemak bij ons in het team. Hij is zeer gemotiveerd en identificeert zich met de club. Dus ik maak mij daarover dit seizoen geen zorgen.”

“Ik heb het gelezen, maar ik houd me daar niet echt heel erg mee bezig”, zei Malen bijna twee weken geleden bij FOX Sports. “Het is altijd leuk om te lezen. Je hebt liever dat ze dat schrijven dan dat er je niets van kan. Of er wat van klopt? Nee, niet dat ik weet”, antwoordde de aanvaller ontkennend. Milan van Dongen suggereerde dat Malen nog een half jaar kon vlammen voor PSV en na eventuele deelname aan het EK eventueel een transfer zou kunnen maken. “Stap voor stap”, antwoordde Malen. Van Dongen: “Maar dan zou het leuk zijn?” Malen: “Dan zeker.”

Malen is bezig aan een sterk seizoen onder trainer Schmidt. In Europees verband was hij in acht wedstrijden zeven keer trefzeker, terwijl de teller in de Eredivisie na veertien wedstrijden op acht doelpunten staat. Technisch manager John de Jong zal de Oranje-international niet zomaar laten gaan. Malen staat tot medio 2024 onder contract in het Philips Stadion, waardoor de Eindhovenaren in een goede onderhandelingspositie zitten.

Malen speelde in de jeugdopleiding van Ajax en maakte op jonge leeftijd de overstap naar Arsenal. In 2017 slaagde PSV erin om hem onder leiding van toenmalig technisch manager Marcel Brands naar Eindhoven te halen. PSV betaalde destijds ongeveer 600.000 euro voor Malen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel in op 25 miljoen euro. Volgens het Eindhovens Dagblad wordt Malen niet alleen gevolgd door Borussia Dortmund, maar ook door clubs uit de Premier League.