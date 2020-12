Johan Derksen: Hélène Hendriks is opgenomen in het ziekenhuis

Jeroen van Poppel 21 december 2020 • Laatste update: 23:57

Hélène Hendriks ligt momenteel in het ziekenhuis, zo maakt Johan Derksen bekend in Veronica Inside. De presentatrice van Veronica en FOX Sports zou maandag een bezoek brengen aan een amateurvoetbalvereniging in het Drentse Grolloo, maar moest vanwege ziekte verstek laten gaan. Onduidelijk is wat er precies met Hendriks aan de hand is.

"Hélène is ziek, dus ik moest net mijn nest uit in actie komen", aldus Derksen in Veronica Inside. Hendriks zou namens TOTO de prijs uitreiken aan voetbalclub SGO, die Derksen won in de talkshow met het voorspellen van voetbaluitslagen. "Maar ik werd het gebeld dat ze in het ziekenhuis lag", aldus Derksen, die daarom zelf de prijs is gaan uitreiken bij de voetbalclub uit zijn eigen woonplaats.

René van der Gijp vraagt zich af wat Hendriks mankeert. "Ik geloof dat daar in verband met de privacywetging geen mededelingen over gedaan worden", aldus Derksen. "We wensen haar heel veel beterschap", voegt presentator Wilfred Genee toe. Dan wordt het filmpje in gestart van de uitreiking van de prijs door Derksen. "Bij Talpa word je voor de gekste dingen misbruikt. Hélène is ziek en dus sta ik hier nu als een soort clown op het voetbalveld in Grolloo", zegt hij spottend.