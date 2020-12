Genee wekt veel onbegrip bij Kraay junior met oude beelden van Promes

Jeroen van Poppel 21 december 2020 • Laatste update: 23:41

Wilfred Genee heeft maandagavond in Veronica Inside oude beelden getoond van Quincy Promes. De aanvaller van Ajax, die verdacht wordt van het neersteken van zijn neef, zegt in het getoonde filmpje: "Nooit bekennen, broer. Regel nummer één: nooit bekennen." Hans Kraay junior vindt het vreemd dat Genee de oude beelden laat zien en roept de presentator van het programma tot de orde.

"Dat zijn beelden die je dan op internet voorbij ziet komen", zegt Genee na het tonen van de beelden. Kraay junior kan dat allerminst waarderen. "Ik vind het wel raar dat je dit laat zien, want dit wekt ook weer verwarring. Ik vind het geen sterk filmpje, want dit heeft er niks mee te maken. Dit zegt hij tegen iemand anders, die misschien door oranje gereden is. Ik snap het nut niet van het filmpje, dat mag ik toch zeggen?"

De beelden van Quincy Promes die door Wilfred Genee getoond werden.

Genee nuanceert vervolgens enigszins door te zeggen: "Voor de duidelijkheid: het is een oud filmpje, hè. Maar het is zijn motto." Na de reclamebreak komt de presentator nogmaals op het filmpje terug. Dan wordt duidelijk dat Promes de bewuste quote, die door Genee volledig uit zijn verband is gerukt, uitsprak in een video uit 2015 met straatvoetballer Soufiane Touzani. Promes zegt: "Ik heb geen panna gehad, ik krijg geen panna's. Ik weet het niet meer. Nooit bekennen, broer. Regel nummer één: nooit bekennen."

Promes viel zondag bij Ajax na rust in tegen ADO Den Haag (2-4 winst) en verscheen na afloop van de camera's. De aanvaller weigerde tot frustratie van Johan Derksen inhoudelijk op de verdachtmakingen in te gaan. "Die jongen komt in beeld, dan denk ik: ga wat vertellen dan", aldus Derksen. "Maar hij vertelt niks. Hij wil zijn onschuld bewijzen door de pers te woord te staan, maar zegt niets. Dat is helemaal irritant, dan kun je zeggen: 'Zolang het onderzoek nog loopt, kan ik daar niet op ingaan.' Dan ben je klaar. Dat laat je dan door een woordvoerder zeggen. Ik weet ook niet of hij het wel of niet gedaan heeft. Maar als dadelijk het overtuigende bewijs wordt geleverd dat hij het wél gedaan heeft, dan staat hij nog een keer extra voor lul."