Chelsea loopt via Abraham in de slotfase pas weg van West Ham

Chelsea heeft zich maandagavond in het duel met West Ham United verzekerd van de overwinning. Op Stamford Bridge kregen beide ploegen met name in de eerste helft een handvol kansen, maar de thuisploeg ging er met de zege vandoor: 3-0. Tammy Abraham wist tien minuten voor tijd voor de laatste twee bevrijdende treffers te verzorgen. Dankzij de driepunter treedt Chelsea met 26 punten de top vijf van de Premier League binnen en verkleint de club het gat met koploper Liverpool tot zes punten.

Nog voor het verstrijken van de tiende speelminuut wist Chelsea, waar Hakim Ziyech nog altijd ontbrak, de score te openen. Mason Mount had een uitdraaiende hoekschop in huis, die vervolgens door Thiago Silva met een ferme kopstoot verzilverd werd: 1-0. Na de openingstreffer bleef met name de thuisploeg aanvallen, al was het West Ham United dat het dichtst bij een treffer kwam. Tomás Soucek dacht ter hoogte van de vijfmeterlijn de gelijkmaker langs doelman Edouard Mendy te tikken, maar het doelpunt werd afgekeurd nadat de middenvelder eerder een overtreding beging. Op slag van rust kreeg Timo Werner een levensgrote kans op de 2-0, maar oog in oog met Lukasz Fabianski verzuimde de spits te scoren.

In een rommelige tweede helft bleven beide teams op zoek gaan naar een doelpunt, maar grote kansen werden er langere tijd niet gecreëerd. Een kwartier voor tijd werd de impasse toch nog verbroken en Chelsea slaagde erin de overwinning zo goed als zeker veilig te stellen. Abraham stond op de juiste plek om een mislukt schot van Werner te toucheren, waardoor Fabianski van dichtbij op het verkeerde been werd gezet: 2-0.

Nog geen twee minuten later maakte Abraham aan alle hoop van West Ham definitief een einde. De spits kreeg de bal voor zijn voeten uit de rebound na een poging van Christian Pulisic, waarna hij koelbloedig de 3-0 binnenschoot. Uiteindelijk kreeg Werner enkele minuten voor het eindsignaal nogmaals een grote kans om zijn naam op het scorebord te krijgen, maar de spits zag zijn harde schot van dichtbij afketsen van de lat.