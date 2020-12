Hassane Bandé leidt met negatieve hoofdrol nederlaag van Jong Ajax in

Jong Ajax heeft maandagavond een thuisnederlaag geleden tegen Telstar. De Amsterdamse beloften kwamen dankzij een doelpunt van Arjany Martha nog wel op voorsprong, maar die werd na de rode kaart voor Hassane Bandé in de slotfase nog weggegeven. Niels van Wetten bezorgde Telstar, dat over Jong Ajax heen klimt naar de negende plek, de winst met een fabelachtig afstandsschot: 1-2. Jong Ajax blijft elfde.

Het waren de Amsterdamse beloften die de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd meteen wisten te verzilveren. Youri Regeer gaf vanaf de rechterkant een perfecte voorzet in het zestienmetergebied, waar Martha op de goede plek stond om in de verre hoek binnen te knikken: 1-0. Telstar kwam halverwege de eerste helft pas gevaarlijk voor het vijandige doel, maar Ilias Bronkhorst kopte centimeters naast uit een voorzet. Na een klein halfuur kwam Telstar opnieuw dicht bij de gelijkmaker, ditmaal was het echter een uitgestoken been van Redouan el Yaakoubi voorkwam dat Yaël Liesdek ter hoogte van de penaltystip kon afdrukken.

Twee minuten na de pauze kreeg Jong Ajax een goede kans op een tweede treffer, maar Bandé kon de bal met zijn snoekduik net niet genoeg vaart mee geven om doelman Jasper Schendelaar te kloppen. Kort na zijn kans was er een negatieve hoofdrol weggelegd voor Bandé. Op eigen helft ging de linksbuiten met een gestrekt been een duel aan, waarna scheidsrechter Sam Dröge hem een directe rode kaart presenteerde.

Nadat de thuisploeg kort na de rode kaart een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd zag worden, was het aan de andere kant wel raak. Bronkhorst kreeg een slecht uitverdedigde bal voor zijn voeten, waarna hij een perfecte voorzet afleverde bij Rashaan Fernandes. De middenvelder stond goed gepositioneerd om bij de tweede paal de gelijkmaker binnen te werken: 1-1. Met een man minder kwam Jong Ajax nog een aantal keer dicht bij een een nieuwe treffer, maar uiteindelijk had Telstar de langste adem. Van Wetten werd aangespeeld op circa 25 meter, waarna hij met een geweldige uithaal voor de winnende treffer zorgde: 1-2.