Chris Woerts onthult nieuwe Champions League-presentator van RTL

Jeroen van Poppel 21 december 2020 • Laatste update: 21:28

Humberto Tan gaat de presentatie van de Champions League-wedstrijden bij RTL voor zijn rekening nemen, zo meldt Chris Woerts op basis van geruchten uit 'de wandelgangen' in Veronica Inside. Deze week werd bekend dat de Champions League vanaf volgend seizoen te zien is bij RTL, dat de biedingenstrijd van Talpa heeft gewonnen. Tan is al in dienst van RTL, maar presenteert momenteel geen sportuitzendingen voor de omroep.

Op dit moment wordt de Europa League op RTL gepresenteerd door Bart Nolles en Simon Zijlemans. Het duo wordt door de komst van Tan waarschijnlijk van het voetbal afgehaald. "Dat is misschien niet collegiaal, maar met die twee presentatoren, dat werkte voor geen meter", zegt Johan Derksen over Nolles en Zijlemans. "Jan (Boskamp, red.) en Theo (Janssen, red.) zitten daar in het midden, het is net of je naar een tafeltenniswedstrijd zit te kijken. Zijlemans vind ik helemaal niks, Bart is degelijk, maar oersaai. Ik vind dat Tan wel wat meer niveau inbrengt."

Woerts voerde namens Talpa de onderhandelingen voor de tv-rechten. Uiteindelijk ging het bedrijf achter de zenders SBS 6 en Veronica er vandoor met de rechten voor de Europa League en de Conference League, en kreeg RTL dus de felbegeerde Champions League. "Het geld heeft de doorslag gegeven", zegt Woerts. "RTL heeft gewoon veel meer geboden. De bedragen mogen we niet noemen, dat is geheim. Ik weet de bedragen wel, ja. Het gaat om vele miljoenen verschil."

"Je maakt een afweging: wat kan ik uiteindelijk terugverdienen?", licht Woerts toe. "Je kunt wel heel veel bieden, maar dan ga je erop verliezen. We hebben een afweging gemaakt en uiteindelijk zijn we blij met de Europa League en de Conference League, want dat zijn de Nederlandse ploegen." Ook Derksen is tevreden met het binnenhalen van de twee kleinere Europese toernooien. "Ik ben heel blij met de Nederlandse clubs. Ik vind het persoonlijk om te doen aantrekkelijker dan Juventus. Die avonden van zes tot twaalf zijn wel lang, het is hard werken."