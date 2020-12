Hans Kraay benoemt beste duo van Nederland: ‘Zo verschrikkelijk goed’

Jeroen van Poppel 21 december 2020

Hans Kraay junior vindt het duo Teun Koopmeiners en Fredrik Midtsjö van AZ het beste blok op het middenveld uit de Eredivisie. De analist van Veronica Inside heeft zondag tijdens de wedstrijd van de Alkmaarders tegen Willem II (5-3 winst) genoten van het koppel, dat gezamenlijk goed was voor drie doelpunten en een assist.

"Ik was gisteren bij AZ en ik ben er wel achter gekomen dat het duo Koopmeiners-Midtsjö voor de verdediging het beste duo van Nederland is", stelt Kraay junior in het praatprogramma. De oud-voetballer voorspelt met name Koopmeiners een gouden toekomst. "Koopmeiners speelt zo verschrikkelijk goed. Als je hem de bal geeft als centrale verdediger, kun je al aansluiten. Je weet dat hij vooruit gaat en naar de goede kleur. René heeft het weleens over 'alles onder de top twaalf', daar kan Koopmeiners wel voetballen, hoor. Bij Everton, bij Arsenal..."

Johan Derksen tempert de uitspraken van Kraay junior onmiddellijk. "Nou, nou, nou, even wachten nog", zegt Derksen. "Het gaat drie tempootjes hoger daar. Ook fysiek moet je wat in je hebben, daar. We hebben het bij Manchester United gezien waar onze vriend (Donny van de Beek, red.) weer op de bank zat. En ik denk dat Koopmeiners ook nog wel eventjes wat aan zelfvertrouwen moet winnen." Derksen is wél positief over de 'prachtige trap' van Koopmeiners. "Het gekke is: de vrije trappen schiet hij er heel gedecideerd in, en de strafschoppen maar half. Daar heeft hij toch moeite mee."

Kraay junior steekt ook de loftrompet over Midtsjö, die tegen Willem II met een schitterend afstandsschot de kruising vond. "Midtsjö, die hoor je niet, die zie je niet. Niemand weet of hij Noors of Duits spreekt, het enige wat hij doet is: opendraaien en altijd op de juiste snelheid, op het juiste been inspelen, en hij pakt ballen af. Dus én bij balbezit, én bij balverlies (is hij nuttig, red.). Gisteren was hij echt weer zó goed. Hij maakt een fantastische goal, maar hij scoort normaal nooit, dat interesseert hem niet."