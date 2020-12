SC Cambuur baalt na goal in laatste minuut op sportcomplex De Herdgang

Titelkandidaat Almere City FC heeft maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie in de slotminuten van de wedstrijd Jong PSV verslagen. Op De Herdgang kwamen de bezoekers ruim een kwartier voor tijd terug van een achterstand, waarna Elias Sorensen in de 94ste minuut zijn ploeg zelfs nog naar de overwinning schoot: 1-2. Nummer twee Almere brengt daarmee de achterstand op Cambuur terug tot drie punten, terwijl Jong PSV zestiende blijft.

Het was Jong PSV dat al binnen vier speelminuten de score opende. De beloftenploeg kreeg een vrije trap op de as van het veld, die in het zestienmetergebied van Almere City werd geslingerd. In een mislukte poging de bal weg te werken kreeg Fode Fofana het leer voor zijn voeten en vond met zijn binnenkant de rechterhoek: 1-0. De thuisploeg kwam na ruim een kwartier via een fraaie vrije trap dicht bij een tweede treffer, maar Mathijs Tielemans zag zijn poging net naast de linkerpaal over de achterlijn verdwijnen.

Halverwege het eerste bedrijf werd ook Almere City wakker en de ploeg van Ole Tobiasen nam het initiatief over. Eerst was het Oussama Bouyaghlafen die hard op de keeper schoot en ook Xian Emmers stuitte van dichtbij op doelman Vincent Müller. Na een half uur spelen kregen de bezoekers opnieuw een grote kans via een kopbal uit een hoekschop, maar de Eindhovenaren behielden de voorsprong dankzij een redding op de lijn van verdediger Shurandy Sambo. Ook Thomas Verheydt kreeg tien minuten voor rust twee levensgrote kansen, het was echter wederom Müller die een Almeerderse treffer in de weg stond.

Ook in de tweede helft bleven beide ploegen over en weer kansen creëren. Ruim vijf minuten na rust kon Jeremy Antonisse namens Jong PSV bijna profiteren van een zwakke terugspeelbal van Frederik Helstrup, maar de linkermiddenvelder slaagde er oog in oog met keeper Michael Woud niet in te scoren. Halverwege de tweede helft schakelden de bezoekers een tandje bij en dat leverde in de 72ste minuut de gelijkmaker op. Thibault Lesquoy had vanaf de linkerkant een goede voorzet in huis en Verheydt stond op de juist plek om de 1-1 via de paal binnen te knikken.

De nummer twee van de ranglijst wilde ten koste van alles puntverlies voorkomen en de aanvalslust leverde diep in blessuretijd een nog treffer op. Verheydt verlengde een lange bal met het hoofd, die voor de voeten kwam van Elias Sorensen. De rechtsbuiten twijfelde niet en werkte de bal snoeihard in de korte hoek tegen de touwen: 1-2.