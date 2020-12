‘Barcelona krijgt concurrentie van buitenlandse grootmacht in strijd om Depay’

Jeroen van Poppel 21 december 2020 • Laatste update: 20:26

Memphis Depay is gezien zijn naderende transfervrije status ook een interessante optie voor Juventus, zo meldt Tuttosport. Volgens de Italiaanse sportkrant wil la Vecchia Signora de concurrentie aan gaan met Barcelona, dat op dit moment de beste papieren lijkt te hebben om de aanvaller van Olympique Lyon komende zomer in te lijven, als het contract van Depay afloopt.

Juventus heeft met Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata en Paulo Dybala de beschikking over slechts drie pure aanvallers en wil daar minimaal één speler aan toevoegen, zo klinkt het. Arek Milik is eveneens serieus in beeld. De Poolse spits beschikt bij Napoli ook over een aflopend contract. Juventus zou de voormalig Ajacied het liefst al in januari inlijven, maar is absoluut niet van plan om aan Napoli's vraagprijs van achttien miljoen euro te voldoen. Als de vraagprijs niet wordt verlaagd, is Milik pas in de zomer een optie als transfervrije aanwinst.

Depay was in september al dicht bij een overstap naar Barcelona en heeft volgens Tuttosport nog altijd de voorkeur om naar de club van trainer Ronald Koeman te gaan. De Jean-Michel Aulas, president van Olympique Lyon, liet begin november nog optekenen dat Depay onder geen beding mocht vertrekken in de winterse transferwindow, maar zaterdag meldde L'Équipe juist dat de Oranje-spits voor vijf miljoen euro mag vertrekken.

Barcelona kampt door de coronacrisis met ernstige financiële problemen en lijkt daardoor zelfs niet in staat om een bedrag van vijf miljoen euro te betalen, tenzij een eigen speler verkocht wordt. Juventus wordt eveneens hard geraakt door de crisis, maar zou de beperkte transfersom voor Depay wél kunnen ophoesten en Barcelona daarmee dwars kunnen zitten.