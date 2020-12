‘Mourinho wil vijftig miljoen euro betalen voor zijn oogappel uit de Bundesliga’

Manager José Mourinho heeft zijn oog laten vallen op Marcel Sabitzer van RB Leipzig, zo schrijft de Daily Mail. Tottenham Hotspur wil naar verluidt een bedrag van vijftig miljoen euro vrijmaken voor de Oostenrijker, die in de aankomende winterse transferperiode al de overstap zou kunnen maken.

Mourinho wil volgens het Britse dagblad met het aantrekken van Sabitzer inspelen op een eventueel vertrek van Tanguy Ndombele, die afgelopen zomer al in contact heeft gestaan met onder meer Barcelona. Gezien het feit dat het contract van Sabitzer afloopt in juni 2022, zou het bovendien een ideaal moment kunnen zijn voor Leipzig om hem te verkopen. De prijs zal in de volgende zomerwindow tenslotte alleen maar verder gaan dalen, met nog maar één contractjaar te gaan.

Sabitzer beleefde afgelopen seizoen zijn grote doorbraak in het shirt van Leipzig en haalde onder meer de halve finale van de Champions League. Ook het Duitse BILD schrijft over de vermeende interesse van Mourinho. Volgens de krant is de Portugese manager onder de indruk geraakt van de kunsten van Sabitzer toen hij het begin dit jaar met zijn Tottenham opnam tegen de Duitsers. Na een 0-1 nederlaag in Londen ging Tottenham ook in Leipzig onderuit (3-0). Sabitzer had in de return van het tweeluik met twee goals binnen ruim twintig minuten een groot aandeel in de zege. BILD stelt dat Mourinho na afloop van de dubbele confrontatie met Lepizig al geïnformeerd heeft naar Sabitzer.

Ook deze jaargang is de Oostenrijker weer belangrijk voor Leipzig. Na een blessure in de openingsfase van het seizoen was Sabitzer een vaste waarde in het elftal van Julian Nagelsmann en kwam in negen Bundesliga-optredens dusver tot drie doelpunten. Voordat de middenvelder in 2015 de overstap naar Leipzig maakte, kwam hij in actie voor Red Bull Salzburg en Rapid Wien.