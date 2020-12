Roger Schmidt verwacht geen walk-over: ‘Ik ben blij met 1-0’

Jeroen van Poppel 21 december 2020 • Laatste update: 19:22

Roger Schmidt wil met PSV het kalenderjaar afsluiten met een thuiszege tegen VVV-Venlo. De trainer van de Eindhovenaren zegt op de clubwebsite dat zijn elftal snakt naar de (korte) winterbreak, maar verwacht desalniettemin drie punten tegen VVV. "We zijn moe, maar ook gemotiveerd en goed voorbereid om te knokken voor de punten", aldus Schmidt.

PSV heeft gedurende het afgelopen half jaar bijna onafgebroken twee wedstrijden per week gespeeld. "Er zat maar weinig tijd tussen alle wedstrijden, maar de stemming in de groep is natuurlijk goed door de resultaten", aldus Schmidt, die zaterdag met PSV tamelijk eenvoudig won bij RKC Waalwijk (1-4). "We spelen goed en we winnen. In onze laatste wedstrijd van het jaar draait het daar natuurlijk ook om: afsluiten met een zege."

Dat PSV dinsdagavond tegen de nummer vijftien van de Eredivisie aantreedt, wil niet zeggen dat Schmidt zijn spelers extra moet motiveren. "De laatste weken hebben de jongens in iedere wedstrijd alles gegeven. In de wetenschap dat we na morgen wat rust hebben en kunnen genieten van tijd met het gezin zal dat tegen VVV-Venlo niet anders zijn."

Eerder dit seizoen boekte Ajax op bezoek bij VVV-Venlo de grootste uitzege ooit in de Eredivisie (0-13). Schmidt hecht echter geen waarde aan die uitslag. "Soms heb je er van dat soort wedstrijden tussen zitten", relativeert Schmidt. "Ik denk dat iedereen weet dat VVV echt niet zo slecht is als die uitslag deed vermoeden. Dat was een slechte dag, maar daar zullen ze ongetwijfeld van hebben geleerd. Het zal ze echt niet nogmaals overkomen. Dus nee, dat hoeven we morgen niet te verwachten. Ik ben blij als we met 1-0 winnen."