Lionel Messi verklaart vormdip van dit seizoen in openhartig interview

Jeroen van Poppel 21 december 2020 • Laatste update: 17:53

Lionel Messi geeft toe dat de gebeurtenissen rond zijn persoon afgelopen zomer van invloed zijn geweest op zijn sportieve prestaties. De 33-jarige aanvaller van Barcelona wilde de club in augustus transfervrij verlaten door gebruik te maken van een clausule in zijn contract, maar de Spaanse grootmacht liet hem niet gaan. Inmiddels is Messi naar eigen zeggen hersteld van die klap.

"De waarheid is dat het nu goed gaat met me", zegt Messi in gesprek met La Sexta. De Argentijn verstuurde eind augustus een zogeheten burofax om Barcelona te laten weten dat hij zijn contract wilde ontbinden. Omdat de opzegtermijn van 10 juni toen al verstreken was, hield Barcelona Messi aan zijn tot medio 2021 doorlopende contract. Alleen voor een transfersom van 700 miljoen euro mocht de clubtopscorer aller tijden weg.

"Het is waar dat ik het in de zomer erg lastig heb gehad", aldus Messi. "Dat kwam door alles wat er gebeurd is. Alles wat er gebeurde voor de zomer, hoe het seizoen eindigde, de burofax..." Barcelona gaf na de coronahervatting de eerste plek in de competitie uit handen aan Real Madrid en werd in de Champions League op pijnlijke wijze uitgeschakeld door Bayern München (2-8). Dat Messi na afloop niet weg mocht, krenkte hem.

"Dat heb ik een beetje met me meegedragen het nieuwe seizoen in", vertelt Messi, die zondag tegen Valencia (2-2) met zijn 643ste goal voor Barcelona het doelpuntenrecord voor één club van Pelé evenaarde. "Maar nu gaat het weer goed. Ik merk dat ik wil vechten voor alles wat ons te wachten staat. Ik heb er zin in. Ik weet dat de club een moeilijke periode doormaakt, zowel het eerste elftal als de hele organisatie. Het wordt lastig, maar ik kijk ernaar uit."