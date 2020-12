In 2020 zakten twee Ajacieden door de ondergrens in de Champions League

In 2019 reikten de bomen voor Ajax tot aan de hemel in de Champions League, maar 2020 was een aanzienlijk minder succesvol jaar in het miljardenbal. Dit seizoen werd Ajax in de groepsfase uitgeschakeld: de ploeg van Erik ten Hag eindigde als derde in een poule met Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland en gaat vanaf februari door in de Europa League. Na iedere groepswedstrijd kende Voetbalzone een rapportcijfer toe aan de spelers die minstens 45 minuten in actie kwamen. Nu het einde van het jaar nadert, is het tijd om de balans op te maken.

Gedurende de groepsfase hebben zeventien spelers minstens een helft gespeeld. In onderstaande tabel worden enkel de twaalf spelers benoemd die minstens driemaal zijn beoordeeld in de groepsfase, om zoveel mogelijk te voorkomen dat er sprake is van een vertekend gemiddelde. Het vijftal dat minder dan drie keer werd beoordeeld, komt later aan de orde. Van de regelmatig terugkerende spelers heeft David Neres het hoogste gemiddelde cijfer met een 6,6. Er zijn twee spelers die door de ondergrens zakten en geen voldoende kunnen overleggen: Perr Schuurs en Quincy Promes.



Spelersrapport Ajax in de Champions League (2020)

SPELER GEMIDDELDE AANTAL BEOORDELINGEN David Neres 6,6 4 Ryan Gravenberch 6,5 6 Nicolás Tagliafico 6,5 6 Lisandro Martínez 6,5 3 Noussair Mazraoui 6,4 6 André Onana 6,3 6 Davy Klaassen 6,3 6 Daley Blind 6,1 5 Dusan Tadic 6 6 Antony 5,5 4 Perr Schuurs 5,3 6 Quincy Promes 4,3 3

Van de vijf spelers die minder dan drie keer zijn beoordeeld, hebben drie spelers slechts één beoordeling ontvangen: Brian Brobbey, Edson Álvarez en Jurgen Ekkelenkamp. Brobbey verving de geblesseerde Lassina Traoré in de thuiswedstrijd tegen Atalanta, maar liep zelf ook een blessure op tijdens de wedstrijd en deed alleen in de eerste helft mee. Álvarez werd verrassenderwijs opgesteld in het verloren uitduel met Liverpool (1-0) en zijn taak was om de angel uit counters van Liverpool te halen. Die opdracht vulde Álvarez met name in de eerste helft goed in, wat hem een 6,5 opleverde. Ekkelenkamp beleefde een teleurstellend optreden in de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland en werd in de pauze gewisseld.



Ajacieden met minder dan drie beoordelingen

SPELER GEMIDDELDE AANTAL BEOORDELINGEN Brian Brobbey 6,5 1 Edson Álvarez 6,5 1 Lassina Traoré 6,3 2 Zakaria Labyad 5,5 2 Jurgen Ekkelenkamp 3 1

Dieper in het rapport van Ajax

O De wedstrijd met gemiddeld de hoogste beoordeling was de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland (7,1). Geen enkele speler haalde toen een onvoldoende, al kwamen Davy Klaassen en Lassina Traoré met een 5,5 dichtbij.

O De laagste gemiddelde beoordeling vond plaats tegen dezelfde tegenstander in de uitwedstrijd (5,4). Het gemiddelde werd flink naar beneden gehaald door Perr Schuurs, Jurgen Ekkelenkamp en Quincy Promes, die allemaal een 3 ontvingen.

O In 2019 waren er acht Ajacieden die in een wedstrijd minstens een 9 haalden, maar in 2020 haalde geen enkele speler dat cijfer. De 8,5 van Ryan Gravenberch tegen FC Midtjylland is het hoogste cijfer.

O Quincy Promes en Jurgen Ekkelenkamp behaalden nooit een voldoende. De aanvaller werd driemaal beoordeeld en ontving een 5 (Liverpool-thuis), een 3 (FC Midtjylland-uit) en opnieuw een 5 (Atalanta-thuis). De middenvelder werd enkel in het uitduel met Midtjylland beoordeeld en kreeg een 3.

O Lassina Traoré en Lisandro Martínez zijn de enige spelers die vaker dan eenmaal zijn beoordeeld en geen onvoldoende behaalden.

O Daley Blind werd als middenvelder beoordeeld met een 6,5 (Liverpool-thuis) en een 5,5 (FC Midtjylland-uit), terwijl hij als verdediger een 6 (Atalanta-uit), een 7,5 (FC Midtjylland-thuis) en een 5 (Liverpool-uit) scoorde.



De hoogte- en dieptepunten per speler

SPELER BESTE WEDSTRIJD SLECHTSTE WEDSTRIJD Ryan Gravenberch FC Midtjylland (t) - 8,5 Atalanta (t) - 5 Noussair Mazraoui Liverpool (u) - 8 Liverpool (t) - 4,5 André Onana FC Midtjylland (t) - 8 Liverpool (u) - 4,5 David Neres FC Midtjylland (t) - 8 Liverpool (u) - 5,5 Daley Blind FC Midtjylland (t) - 7,5 Liverpool (u) - 5 Nicolás Tagliafico Liverpool (u) - 7,5 Liverpool (t) - 5 Davy Klaassen Liverpool (t) - 7,5 Atalanta (t) - 5 Dusan Tadic FC Midtjylland (u) - 7,5 Atalanta (t) - 4,5 Perr Schuurs FC Midtjylland (t) - 7,5 FC Midtjylland (u) - 3 Lassina Traoré Atalanta (u) - 7 FC Midtjylland (t) - 5,5 Lisandro Martínez Atalanta (t) - 7 FC Midtjylland (u) - 5,5 Antony Atalanta (t), Atalanta (u) - 6 Liverpool (u) - 4,5 Zakaria Labyad FC Midtjylland (t) - 6,5 Atalanta (t) - 4,5 Quincy Promes Liverpool (t), Atalanta (t) - 5 FC Midtjylland (u) - 3

