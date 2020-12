Duitse bond spaart Thuram niet: zware schorsing en stevige boete

Yanick Vos 21 december 2020 • Laatste update: 16:54

Marcus Thuram moet de komende vijf wedstrijden vanaf de tribune toekijken. De aanvaller van Borussia Mönchengladbach kreeg afgelopen weekeinde de hele voetbalwereld over zich heen na een walgelijk spuugincident, waarna de Duitse voetbalbond heeft besloten om Thuram naast een wekenlange schorsing ook een flinke geldboete op te leggen.

Thuram werd zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim (1-2 verlies) een kwartier voor tijd van het veld gestuurd nadat hij tegenstander Stefan Posch in het gezicht spuugde. Posch zou zich in de ogen van Thuram provocerend hebben gedragen. Thuram leek er in eerste instantie mee weg te komen, maar zag arbiter Frank Wilkenborg op advies van de videoscheidsrechter alsnog een rode kaart geven. Tot overmaat van ramp maakte Hoffenheim niet veel later de winnende treffer.

?? Heel onsmakelijk! Marcus Thuram verliest zijn zelfbeheersing, een voorval dat we nog kennen van het WK 1990 tussen Frank Rijkaard en Rudi Völler. pic.twitter.com/HBce68C3Mi — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 19, 2020

De Duitse bond heeft de actie van Thuram bestraft met een schorsing van zes wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Daarnaast moet de 23-jarige Thuram een boete betalen van veertigduizend euro. Door de schorsing is Thuram pas weer op 22 januari inzetbaar. Hij mist onder meer de competitiewedstrijd tegen Bayern München op 8 januari. Direct na afloop van de wedstrijd betuigde trainer Marco Rose spijt, waarna Gladbach de speler ook al een boete oplegde in de vorm van een maandsalaris. Het in te houden bedrag wordt door Gladbach aan een goed doel geschonken.

Thuram kwam zaterdagavond via Twitter met excuses. "Er is vandaag iets gebeurd dat niet bij mijn karakter hoort en nooit had mogen gebeuren. Ik heb op een verkeerde manier gereageerd op een tegenstander, waarna iets per ongeluk gebeurde. Dit was niet de bedoeling. Ik bied aan iedereen mijn excuses aan: aan Stefan Posch, mijn ploeggenoten, mijn tegenstanders, mijn familie en iedereen die mijn reactie heeft gezien. Ik accepteer uiteraard alle consequenties die deze actie met zich mee zal brengen", zo besloot de schuldbewuste Thuram.