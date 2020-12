Alex Morgan verlaat Tottenham Hotspur al na vijf wedstrijden

Yanick Vos 21 december 2020 • Laatste update: 16:12

Alex Morgan vertrekt bij Tottenham Hotspur. De 31-jarige Amerikaanse spits van the Spurs keert terug naar haar oude club Orlando Pride in de Verenigde Staten, zo laat de international weten op de clubwebsite van Tottenham. Met het vertrek van Morgan verliest de Engelse topcompetitie een van de grootste namen.

De fans van Tottenham hebben nauwelijks kunnen genieten van de kwaliteiten van Morgan. In september zette ze haar handtekening onder een eenjarig contract in Londen, nadat ze in mei beviel van haar eerste kind. Samen met haar dochter verhuisde de aanvaller naar Engeland om te spelen voor Tottenham. Na twee doelpunten in vijf wedstrijden in de Barclays FA Women's Super League trekt ze de deur in Londen alweer achter zich dicht.

Op zondag 13 december kwam Morgan voor het laatst in actie namens Tottenham. Het duel met Aston Villa (3-1 winst) was haar laatste optreden. De wedstrijd van afgelopen zondag tegen Chelsea werd vanwege de coronacrisis in Engeland uitgesteld. “Ik ben de club, mijn teamgenoten en de Spurs-fans eeuwig dankbaar, voor de goede zorgen voor mij en mijn familie", reageert Morgan.

Morgan, die vorige maand nog met de nationale ploeg in Breda met 0-2 won van Nederland, kijkt met een goed gevoel terug op de korte periode in Engeland. “Ik heb hier de kans gekregen om terug te keren in de sport waar ik zo van houd. Bedankt aan iedereen die dit hoofdstuk uit mijn voetbalcarrière zo speciaal heeft gemaakt”, aldus de Amerikaanse, die in 2017 door Orlando Pride werd verhuurd aan Olympique Lyon.