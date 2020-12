Lille OSC voorkomt leegloop in januari op weg naar duels met Ajax

Lille OSC zal zijn beste spelers niet hoeven te verkopen als gevolg van financiële problemen. Door grote schulden leek het er even op dat de Franse topclub in januari geld zou moeten inzamelen door middel van het verkopen van de beste spelers, maar zover lijkt het niet te komen. Vorige week werd al bekend dat Lille in Nederlandse handen zou komen te vallen en tijdens zijn eerste persconferentie beloofde de nieuwe president Olivier Létang een leegloop te voorkomen.

Lille nam vorige week afscheid van eigenaar Gérard Lopez, die maar liefst 130 miljoen euro leende van Elliott Management, een beleggingsfonds uit de Verenigde Staten dat onder meer eigenaar is van AC Milan. Lopez beloofde bij het akkoord dat hij het geld zou terugbetalen met de opbrengst uit spelersverkoop, maar mede vanwege de coronacrisis werden alleen Victor Osimhen en Gabriel Magalhães verkocht voor samen zo'n slordige honderd miljoen euro.

“De schulden zijn al teruggebracht en in januari komt er een financiële injectie. Dat betekent dat we tot het einde van het seizoen in ieder geval een zo'n sterk mogelijk team hebben”, sprak Létang tijdens zijn eerste persconferentie bij de club. De preses gooit het over een andere boeg en neemt onder andere afscheid van technisch directeur Luis Campos.

Ook de samenwerkingsverbanden met het Portugese Boavista en Belgische Excelsior Moeskroen worden stopgezet. Lille, dat zondagavond Paris Saint-Germain op 0-0 hield en daarmee de ranglijst aanvoert in Frankrijk, treft Ajax in de volgende ronde van de Europa League. De wedstrijden in de achtste finales vinden half februari en eind februari plaats.