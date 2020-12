Daley Blind wacht op juiste moment: ‘Het hele verhaal, hoe het echt is gegaan’

Daley Blind heeft nog geen geschikt moment gevonden om uitgebreid te vertellen over de hartproblemen die hem dit jaar bezighouden. De verdediger van Ajax zegt in een uitgebreid interview in Het Parool na te denken over het moment waarop hij het hele verhaal gaat vertellen. Dat zou zomaar na zijn profcarrière kunnen zijn, zo geeft Blind aan.

Het ging voor de eerste keer mis voor Blind in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia, vorig jaar december. De international van Oranje kreeg last van duizeligheid en nader onderzoek wees uit dat er sprake was van een hartspierontsteking. In de voorbereiding op het huidige seizoen kreeg Blind tegen Hertha BSC een schok van het onderhuids geplaatste ICD kastje. “Dat doet iets met je, fysiek en mentaal, maar ik voel me tegelijkertijd ook in goede handen. Ik heb al een jaar een vaste crew om me heen, van medisch specialisten, artsen, fysiotherapeuten. Ik kreeg al snel groen licht om weer te mogen trainen. Dan moet je de knop omzetten.”

De schok hield Blind niet heel lang aan de kant, terwijl velen zeiden dat de Ajacied beter kon stoppen met voetballen. Maar aan stoppen heeft Blind nog geen moment gedacht. “Vaak zeggen mensen: ‘Het is maar voetbal, je hebt genoeg verdiend, stop lekker.’ Maar ik voetbal niet voor het geld, status of erkenning. Ik doe het omdat ik voetbal het állerleukste vind. Binnen de lijnen ben ik nog steeds dat kleine jongetje. Op het veld vergeet je alles. In de periode waarin ik het heel moeilijk had, snakte ik naar het veld. Het is niet niks wat mij is overkomen, dat neem je in het begin ook mee. Maar het gaat steeds beter, ik ben wat vrijer in mijn hoofd. Ik wil zo lang mogelijk blijven voetballen”, zegt Blind.

Er komt een moment dat Blind uitgebreid zijn verhaal doet over de gebeurtenissen. “Ik wacht op een goed moment om mijn verhaal te vertellen. Het hele verhaal, hoe het echt is gegaan. Hoe ik me daarbij voelde. Het is beter om dat niet op te delen in brokjes voor verschillende media”, vertelt Blind. Wanneer het verhaal gedeeld gaat worden, weet Blind nog niet. “Nu is het nog niet het juiste moment daarvoor. Misschien na mijn carrière. Ik hoop anderen, die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt, steun te geven of te inspireren”, besluit Blind.