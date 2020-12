Lars en Sven Bender (31) nemen drastisch besluit over toekomst

Yanick Vos 21 december 2020 • Laatste update: 14:00

De broers Lars en Sven Bender stoppen na dit seizoen met voetballen. Hun club Bayer Leverkusen maakt maandagmiddag bekend dat de 31-jarige tweelingbroers hebben besloten om hun aflopende contract niet te verlengen bij de Duitse topclub. Het besluit van het tweetal is een tegenvaller voor trainer Peter Bosz, die dit seizoen regelmatig een beroep op hen doet.

Lars Bender draagt al sinds 2009 het shirt van Leverkusen, terwijl zijn broer Sven in 2017 werd overgenomen van Borussia Dortmund. “We hebben er lang over nagedacht, maar we zullen onze reis met Bayer Leverkusen niet voortzetten”, zeggen de twee verdedigers in een gezamenlijk statement op de clubwebsite. “De club kan nu ook verder. We voelden de verantwoordelijkheid om ons besluit snel kenbaar te maken." Eerder dit jaar maakten de voormalige Duitse internationals Andre Schürrle (30) en Benedikt Höwedes (32) al op relatief jonge leeftijd hun afscheid bekend.

Fysieke problemen liggen ten grondslag aan het besluit van de gebroeders Bender om te stoppen met voetballen. “We merken dat het ons steeds zwaarder valt om om te gaan met de lichamelijke klachten”, zo klinkt het. Technisch directeur Rudi Völler zegt veel respect te hebben voor het duo. “Ze kenmerken zich door hun voetballende klasse, extreme professionaliteit en absolute betrouwbaarheid.” Bosz liet Lars Bender dit seizoen tien keer opdraven in de Bundesliga, Sven Bender kwam acht keer in actie.