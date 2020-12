Virgil van Dijk deelt hoopvolle beelden van revalidatie mét bal

Virgil van Dijk heeft op zijn Instagram-account hoopgevende beelden getoond van zijn herstel. De verdediger van Liverpool liep halverwege oktober tegen Everton een zware knieblessure op en werd later die maand succesvol geopereerd. Op de beelden is te zien dat de Oranje-international oefeningen doet met een bal en een aantal fitnessoefeningen afwerkt. Het is nog maar de vraag of Van Dijk op tijd hersteld is voor het EK komende zomer. Eerder deze maand deelde Van Dijk al foto's via social media, toen hij met medisch specialisten van Liverpool aan het werk was.