Steijn bijt van zich af: ‘Als hij dat roept, dan moet hij ook maar gaan’

NAC Breda-trainer Maurice Steijn stoort zich aan de discussie over Sydney van Hooijdonk. De talentvolle spits moet genoegen nemen met een bijrol in het Rat Verlegh Stadion en is ontevreden, waardoor een breuk in januari aanstaande lijkt. Met een aflopend contract kan de spits volgend jaar transfervrij vertrekken en diverse clubs hebben interesse. “Als hij vindt dat hij te weinig minuten krijgt en elke keer roept dat hij weg wil, dan moet hij ook maar gaan”, zegt Steijn.

Van Hooijdonk is dit seizoen clubtopscorer van NAC met tien doelpunten. Een vaste basisplaats heeft hij echter niet, daar Steijn kiest voor Mario Bilate. De van RKC Waalwijk overgenomen spits scoorde deze jaargang in de Keuken Kampioen Divisie pas eenmaal. De afgelopen weken werd Steijn daarom meerdere keren gevraagd naar de reserverol van Van Hooijdonk, die op zijn beurt in de media heeft aangegeven niet blij te zijn met de situatie en een transfer in januari niet uitsluit. Steijn blijft aangeven dat de zoon van oud-international Pierre van Hooijdonk in zijn plannen voorkomt, maar dat Bilate de voorkeur krijgt. “Dat is het verhaal toch?", reageert Steijn in gesprek met BN DeStem.

“Het kan toch niet zo zijn dat alle spelers die niet spelen bij mij op de deur kloppen en dan weg willen? Dat is wel het verhaal van Syd geweest”, vervolgt de trainer. “Zowel in september als onlangs. 'Ik wil spelen en anders wil ik weg.' Dat kan niet altijd. Ik heb voor een andere type spits gekozen waarbij ik steeds heb gezegd dat Sydney in mijn plannen voorkomt, want dan hebben we twee andere spitsen. Tegen Volendam heeft hij dat prima ingevuld.” De achterban zet vraagtekens bij de handelswijze van de trainer en algemeen directeur Mattijs Manders. Zij lijken in te stemmen met een transfervrij vertrek van de door NAC opgeleide speler. “Maar het ligt niet bij ons”, aldus Steijn.

“Wat verwacht iedereen van mij? Volgens mij zijn Manders en het management van Sydney al heel lang in gesprek over een verlenging. Het afgelopen jaar hebben we het opengebroken en financieel verbeterd tot het einde van dit seizoen. Nu moeten we kijken of we eruit komen. Nogmaals, je hebt daar twee partijen voor nodig”, aldus Steijn, die de situatie met Van Hooijdonk vervelend vindt. Hij zegt te hopen dat de aanvaller bij NAC blijft. “Als hij vindt dat hij te weinig minuten krijgt en steeds roept dat hij weg wil, dan moet hij ook maar gaan. Ja ..., dan houdt het op. Dat zou ik jammer vinden, dat heb ik al zo vaak herhaalt. Ook naar hem toe.”

Volgens het regionale dagblad reageert Steijn verontwaardigd als hem gevraagd wordt of hij rond de kerstdagen nogmaals met de twintigjarige spits om de tafel gaat zitten. “Hoezo? Er is niks. De discussie over hem wordt juist door de buitenwereld opgelaaid. De spelers balen daar ook van. Het gaat elke keer over hetzelfde, terwijl wij het over de ploeg willen hebben. Soms moeten dingen worden afgesloten. Dat zal een heet hangijzer worden de komende weken”, stelt de trainer, die wel graag een nieuwe spits wil aantrekken als Van Hooijdonk in januari vertrekt. “Ja, dat hoop ik wel." Van Hooijdonk is in de media reeds in verband gebracht met FC Emmen, Nottingham Forest, Swansea Sity en Sheffield Wednesday.