Ronald Koeman kijkt terug op hartinfarct: ‘Ik heb me dat nooit afgevraagd’

Ronald Koeman werd begin mei met spoed geopereerd vanwege een hartinfarct. De toenmalig bondscoach van het Nederlands elftal herstelde snel en maakte enkele maanden later de overstap van de KNVB naar Barcelona. In gesprek met Voetbal International krijgt Koeman de vraag of zijn hart nog wel bestand is tegen de hevige druk bij Barcelona.

“Ik heb me dat nooit afgevraagd”, reageert de coach van de Catalanen. “Ik weet van mezelf dat ik de druk kan weerstaan. Dat kon ik vóór de operatie en dat kan ik nu helemaal, want het probleem dat er wás, is opgelost. Feitelijk gezien zou ik er nu nog beter tegen bestand moeten zijn.” Koeman is op de hoogte van verhalen van mensen die angstig zijn nadat zij te maken hebben gehad met een dergelijke levensbedreigende situatie. “Ik heb het tegenovergestelde. Bang ben ik niet, want nogmaals: het probleem is juist verholpen. Dat maakt dat ik vrij ben in mijn hoofd, onafhankelijk.”

Broer Erwin Koeman onderging dit jaar een openhartoperatie. Hij had vanwege hartproblemen in de familie om een check in het ziekenhuis gevraagd. Zijn cardioloog constateerde dat het niet goed zat in belangrijke aders bij zijn hart en dus was een ingreep noodzakelijk. “Mijn broer staat er net zo in. De vernauwing in de ader van Erwin was zelfs nog langer en dat kon niet worden opgelost met een stent, zoals bij mij”, legt Koeman uit. “Hij moest echt onder het mes en heeft nou zo’n ritssluiting in zijn borstbeen. Heeft-ie laten zien op televisie, heb ik gehoord, haha. Zegt wel iets over hoe wij erin staan. We gaan gewoon door, Erwin wil ook weer aan de slag.”

Koeman denkt naar eigen zeggen niet vaak meer terug aan zijn hartinfarct. “Ik slik de medicijnen die moeten, maar dat is dan ook het enige dat me eraan herinnert. Het gekke is dat ik me nu niet beter voel dan voordat het gebeurde. Ik kan ook niet zeggen - wat je dan vaker hoort - dat ik nu een ander mens ben of zo”, aldus de trainer, die het dinsdagavond om 22.00 uur met Barcelona opneemt tegen Real Valladolid.