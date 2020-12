Frank de Boer neemt ook bij CBV stokje over van Ronald Koeman

Yanick Vos 21 december 2020

Frank de Boer is de nieuwe voorzitter van de vereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). De bondscoach van het Nederlands elftal is de opvolger van Ronald Koeman, die zijn taken niet meer kan vervullen nu hij hoofdtrainer van Barcelona is. Andere namen die in het verleden voorzitter van de CBV waren zijn Louis van Gaal, Foppe de Haan, Leo Beenhakker en Han Berger.

De Boer heeft vorige week laten weten dat hij de taak graag op zich wil nemen, zo meldt de CBV op de website. “Ik wil met deze benoeming graag mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het vak van trainer/coach", reageert De Boer op zijn aanstelling. “Dat wederom de bondscoach van Nederland voorzitter wordt bij de CBV is wellicht een opstap voor een structurele invulling van beide functies.”

“De vakvereniging is uitermate content met deze benoeming. Het bekrachtigt de goede relatie tussen de persoon Frank de Boer en CBV en bewijst dat beide partijen hechten aan een constructieve en nauwe samenwerking tussen KNVB, (bonds-)coaches en de leden van de CBV”, zo meldt de vakvereniging in een verklaring. De CBV behartigt de belangen van personen die werkzaam zijn in het betaalde voetbal als trainer/coach of in andere technische functies.