‘Voor de mensen hier is er geen mogelijkheid dat je níét voetbalt met Kerst’

24 december 2020

Wie het in Engeland over Kerstmis heeft, praat al snel over voetbal op Boxing Day. De Britse profcompetities gaan gewoon door tijdens de feestdagen en voor talloze mensen in binnen- én buitenland is het net zozeer een traditie om een topwedstrijd als Chelsea – Arsenal te kijken als om aan te schuiven bij het kerstdiner met kalkoen en ijstaart. Maar hoe is het om je eigen kerstviering op te moeten geven omdat je op het veld wordt verwacht? Carel Eiting, Joey Pelupessy, Anfernee Dijksteel en Rúben Rodrigues vertellen hun verhaal:

Door Chris Meijer & Thijs Verhaar

De familie Dijksteel kende jarenlang een vast patroon met de feestdagen: lekker eten, gezellig samenzijn én voetbal kijken. "Er stond thuis altijd wel een wedstrijd op met kerst." De afgelopen vier jaar was er echter één ding anders: de oudste zoon van het gezin was niet van de partij. Hij jaagt sinds 2015 zijn droom na in Engeland, is vanuit de Nike Academy via Charlton Athletic bij het op promotie jagende Middlesbrough terechtgekomen en stond de afgelopen drie jaar tijdens de befaamde Boxing Day op het veld. Dat noemt hij al ontzettend gaaf, maar zijn doel is duidelijk: eigenlijk moet de familie Dijksteel hem volgend jaar op tweede kerstdag op Ziggo Sport in de Premier League aan het werk zien.

Voetballen met kerst dus. Voor ons Nederlanders ongewoon, maar Engelsen maken er bijna een religie van en Rúben Rodrigues heeft geen idee wat hem te wachten staat. De middenvelder verruilde FC Den Bosch afgelopen zomer voor het op het vijfde niveau van Engeland acterende Notts County, dat zaterdag ook ‘gewoon’ een wedstrijd speelt tegen King's Lynn Town FC. “Ik heb nog nooit met kerst gevoetbald, dus ik moet zien hoe het is. Op de club wordt er al een week bijna non-stop over gepraat. Het is voor hen een speciale dag, maar ik weet niet wat er zo bijzonder aan is”, aldus Rodrigues, die zich bij kan laten praten door ervaringsdeskundige Joey Pelupessy. Hij speelt al drie seizoenen bij Sheffield Wednesday en merkt hoe er ieder jaar iets extra’s los komt bij de supporters.

Een Engelse traditie op Boxing Day: met de hele familie naar het stadion.

“Voor de mensen hier is er geen mogelijkheid dat je níét voetbalt met kerst. Het zit in hun cultuur. Ik heb het er ook weleens over gehad met Engelse teamgenoten. Zij kunnen nauwelijks voorstellen dat we in Nederland bijna twee weken vrij zijn rond de kerst”, lacht de middenvelder. Hij zegt ‘iets bijzonders’ te voelen bij de supporters en zijn teamgenoten. “Iedereen leeft er naartoe en praat erover, omdat alle mensen natuurlijk vrij zijn van hun werk”, legt hij uit. “Ze gaan dan met de hele familie naar het stadion, er worden extra kaarten verkocht en echt elk hoekje van het stadion zit vol. De stadions zitten over het algemeen sowieso wel vol, maar dan is het écht vol”, herinnert hij zich van zijn twee vorige jaren in Engeland, toen Covid-19 het sociale leven nog niet beheerste. “Er bleef geen enkel stoeltje onbezet en alle mensen zetten een kerstmuts op”, lacht hij.

“Mijn vrouw zat vorig seizoen in het uitvak bij Stoke City. Ze is enorm betrokken en vindt het mooi om te zien dat ik dit allemaal meemaak als voetballer. Vanuit Nederland was ik altijd gewend dat mijn familie kaarten kreeg bij de hoofdtribune of in een bepaald vak. Maar hier wordt familie gewoon gezien als uitfans, dus die gaan in het uitvak”, legt Pelupessy uit. “Ik had gehoord dat de fanatieke aanhang van Stoke naast het uitvak zat, maar ze is gelukkig heel thuis gekomen, haha.” Dit jaar zit zijn vrouw net als miljoenen Britten thuis. Het land is zeer hard getroffen door het coronavirus en de clubs moesten het lange tijd zonder fans op de tribunes stellen. Inmiddels worden er in bepaalde delen van het land weer enkele toeschouwers toegelaten, maar het is sterk de vraag of dat zo blijft nu het virus harder en harder om zich heen grijpt in Groot-Brittannië.

In de minst zwaar getroffen regio's van Engeland mogen clubs 2.000 supporters verwelkomen, met inachtneming van de anderhalvemeterregels. Andere voetbalarena's blijven leeg.

Geen uitgelaten sfeer in de stadion dus en ook op straat is het maar een saaie boel, oordeelt Rodrigues. Daardoor heeft hij ‘niet echt een kerstgevoel’, terwijl hij in Nederland juist dol was op de feestdagen. “Normaal gesproken zie je buiten allemaal lampjes en dat soort dingen. Mijn huisgenoot en ik hebben wel een kerstboom aangeschaft. Dat zorgt nog voor een beetje sfeer”, aldus de middenvelder, die door het drukke speelschema nauwelijks thuis is met de feestdagen. “We spelen op de 26e, de 28e en op 2 januari”, somt hij op. Op kerstavond en eerste kerstdag is hij wel vrij. “Ik kan nu natuurlijk niet naar Nederland en mijn familie mag niet hierheen komen”, verwijst hij naar het reisverbod, waardoor vrijwel niemand Engeland in of uit mag.

“Een Belgische ploeggenoot van mij zit in hetzelfde schuitje. Ik heb nog het geluk dat ik met een ploeggenoot samen woon”, aldus Rodrigues, die de feestdagen nooit eerder zonder zijn familie doorbracht. “Hij (Elisha Sam, red.) zit echt in zijn eentje. We spreken Nederlands met elkaar en ik denk dat ik op eerste kerstdag een hapje met hem ga eten”, aldus Rodrigues. “Hij is wel moslim en viert dus geen Kerstmis, maar dan zijn we in ieder geval niet alleen. Dit is toch een tijd om met vrienden en familie door te brengen”, vindt hij. Toch zit er ook voor hem niet meer in dan een klein etentje met zijn teammaat. Feestjes zijn uit den boze, om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. “Het is dus ook een soort afleiding dat ik met de Kerst kan voetballen.”

Bij Dijksteel staan er eveneens alleen maar voetbalafspraken in de agenda. “Zonder Covid zouden we zoals elk jaar met het hele team en de staf een Christmas Night Out doen. Gezellig met de hele crew op stap, even ontspannen”, legt de rechtsback van Middlesbrough uit. “Zo ging het bij mijn vorige club Charlton Athletic ook en dat is altijd een topavond, maar het zit er nu niet in. Dit jaar ben ik de dag voor en na Kerst vrij, maar plannen om wat te doen heb ik niet. Kan ook niet met alle restricties. Ik ga dus maar gewoon thuis zitten en met familie bellen. Verder gaat de focus op het voetbal en maken we er het beste van”, vervolgt Dijksteel, die een verrassing op de club voor aanvang van de wedstrijd tegen Sheffield Wednesday desondanks niet uitsluit. “Misschien ligt er voor iedereen nog wel een klein cadeautje ofzo. Het is ten slotte Kerst.”

Ajax-huurling Carel Eiting moet eveneens afwachten hoe het er aan toe zal gaan met de feestdagen. Hij maakt bij Huddersfield Town voor het eerst onderdeel uit van de Boxing Day-gekte. “Ik weet niet of er vanuit de club aandacht aan wordt besteed. Het is natuurlijk allemaal anders dan normaal. We trainen op eerste kerstdag en ik denk dat ze er misschien even bij stil staan en dat de aandacht dan volledig naar de wedstrijd uitgaat. Alleen de dag voor kerst krijgen we alle tijd om iets voor onszelf te doen en daarna begint de voorbereiding”, aldus de middenvelder, die merkt dat diverse ploeggenoten het er moeilijk mee hebben om de feestdagen niet met hun geliefden te kunnen vieren omdat er een wedstrijd tegen Barnsley op het menu staat. “Kerst is voor heel veel Engelse gasten echt de mooiste tijd van het jaar. Ik vind het zelf ook altijd leuk om gezellig met familie te zijn, maar nu moet er gewoon gevoetbald worden. Dat hoort erbij hier. Ook kijk je daardoor extra uit naar de momenten waarop je wel samen kunt zijn”, relativeert hij.

“Uiteindelijk ben ik blij dat ik kan voetballen en op het veld mag staan, want er zijn ook mensen die elke dag thuis moeten zitten tussen vier muren”, vult Pelupessy aan. Hij omschrijft zichzelf als een echte familieman en is de eerste om toe te geven dat daar minder tijd voor is sinds hij in Engeland speelt. “Dat wist ik toen ik die keuze maakte. Met kerst komt dat harder binnen dan op andere dagen. Maar ik ben hier niet voor altijd en sta nog altijd volledig achter mijn keuze”, geeft hij aan. “In de toekomst zal ik wel weer kerst met familie kunnen vieren. Ik had dit allemaal niet willen missen, het is fantastisch om in Engeland te mogen voetballen”, aldus de middenvelder, die op eerste kerstdag met de hele selectie afreist naar een hotel.

“Tot we daarheen gaan, krijgen we wel echt de tijd voor onszelf. Er zijn ook jongens die kinderen hebben en daar wordt wel aan gedacht. De aanvoerder bespreekt het schema rond kerst met de manager, zodat iedereen het nog een beetje kan vieren”, legt Pelupessy uit. “Voor mij voelt kerstavond nu als kerst, omdat ik ’s avonds tijd voor mezelf heb. Vorig jaar heb ik met mijn vrouw lekker een hapje gegeten, hadden we een paar cadeautjes en konden we facetimen met de familie. De volgende ochtend hebben we nog lekker samen ontbeten en daarna was er nog tijd voor een wandeling of een kerstfilm”, aldus de 27-jarige middenvelder. “Je probeert er wel wat gezelligs van te maken voordat je naar de club gaat. Daarna denk je alleen nog maar aan voetbal.”

Voor het Sheffield Wednesday van Pelupessy wacht op Boxing Day een bezoek aan Blackburn Rovers. The Owls begonnen het seizoen met twaalf minpunten, een straf vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels in de Championship die later overigens werd teruggebracht naar zes, maar hebben na de overwinning op Coventry City van afgelopen zaterdag de laatste plaats over gedaan aan Wycombe Wanderers. Een ultiem kerstcadeau voor het blauwe deel van Sheffield zou een tweede zege op rij zijn, waarmee de veilige plaatsen in de Championship in het vizier komen. "Een overwinning op Boxing Day voelt toch net iets lekkerder. Dan heb je pas écht een lekkere kerst."