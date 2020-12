Maandag, 21 December 2020

Juventus biedt speler in ruil aan voor Pogba

Als het aan Jürgen Klopp ligt, wordt Rhys Williams niet verhuurd door Liverpool. De verdediger staat onder andere in de belangstelling van Middlesbrough, maar wordt door de manager binnen de poorten van Anfield gehouden. (The Sun)

Sergio Romero is met Inter Miami in gesprek over een overgang van Manchester United naar de club van David Beckham. De Argentijn is door de komst van Dean Henderson teruggezakt tot derde doelman bij United en moet in Miami eerste doelman worden. (The Sun)

Juventus betrekt Federico Bernardeschi in de onderhandelingen met Manchester United bij de terugkeer van Paul Pogba naar Turijn. De middenvelder geniet daarnaast interesse van onder andere Napoli, AS Roma, Borussia Dortmund en Atlético Madrid. (ESPN) De middenvelder geniet daarnaast interesse van onder andere Napoli, AS Roma, Borussia Dortmund en Atlético Madrid.

AC Milan houdt de verrichtingen van M’Bala Nzola in de gaten. De aanvaller van Spezia was dit seizoen tot dusver goed voor zes treffers in de Serie A en moet in Milaan als back-up dienen voor Zlatan Ibrahimovic. (Tuttosport)

Everton en Tottenham Hotspur zijn geïnteresseerd in de diensten van Demarai Gray. De aanvaller, bij Leicester City in het bezit van een aflopend contract, werd eerder gelinkt aan Southampton en Crystal Palace. (Diverse Engelse media)