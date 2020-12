‘Liverpool en ongelukkige Salah liggen op ramkoers na besluit van Klopp’

Chris Meijer 21 december 2020 • Laatste update: 08:29

De wegen van Mohamed Salah en Liverpool zouden weleens op korte termijn kunnen scheiden, zo claimt Mohamed Aboutrika. De honderdvoudig international van Egypte, die in 2014 een punt achter zijn loopbaan zette en bij de nationale ploeg samenspeelde met Salah, claimt dat de aanvaller niet meer gelukkig is bij the Reds. Aanleiding voor de onvrede zou een incident tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland (1-1) van twee weken geleden zijn geweest.

Manager Jürgen Klopp besloot in Denemarken de nodige spelers te sparen, onder wie aanvoerder Jordan Henderson. Salah had wel een basisplaats en rekende op de aanvoerdersband, maar deze werd uiteindelijk gedragen door Trent Alexander-Arnold. In een interview met AS ventileerde Salah zijn frustraties over dat besluit van Klopp. “Ik heb Salah gebeld over zijn situatie bij Liverpool en hij is boos, maar dat zou nooit invloed hebben op zijn prestaties”, zegt Aboutrika bij beIN Sports. De 42-jarige Egyptenaar bracht zijn carrière door bij Tersana, Al Ahly en Baniyas.

“Ik weet dat Salah niet gelukkig is bij Liverpool, hij heeft me de redenen verteld. Die kan ik niet allemaal openbaar maken. Maar een van de redenen dat Salah boos is, is omdat hij tegen FC Midtjylland geen aanvoerder werd gemaakt”, stelt Aboutrika. De 28-jarige Salah was dit seizoen voorlopig goed voor 16 doelpunten en 4 assists in 21 officiële wedstrijden. Zijn contract bij Liverpool loopt nog door tot medio 2023, maar zijn naam werd eerder gelinkt aan Real Madrid en Barcelona. In interview met AS flirtte hij eveneens met de twee Spaanse topclubs.

“Als Salah speler van Real Madrid of Barcelona zou zijn en hetzelfde niveau haalde als hij nu bij Liverpool doet, had hij al een Ballon d’Or gewonnen. Het is logisch dat een Spaanse krant Salah naar Real Madrid of Barcelona vraagt”, geeft Aboutrika te kennen. “Volgens mij overweegt Liverpool uit financiële overwegingen hem te verkopen. Ik heb geen invloed op het besluit van Salah. Hij is mijn vriend en mijn broer, maar hij is slim genoeg om te weten wat het beste voor hem is.”