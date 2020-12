‘Dan denk ik dat hij weer in beeld gaat komen bij bondscoach Frank de Boer’

Na de 1-0 overwinning van Vitesse op Feyenoord krijgen Riechedly Bazoer en Oussama Tannane een prominente plek in het Team van de Week van De Telegraaf. Rapporteur Marcel Peeper stelt in de krant dat Bazoer weer in beeld zal komen voor het Nederlands elftal, mits hij zijn huidige vorm weet door te trekken. “Hij maakt namelijk het hele seizoen al een sterke indruk”, zo luidt het oordeel van de enkelvoudig Oranje-international.

“Samen met Oussama Tannane is hij bij Vitesse de speler die alles bepaalt. Als hij deze lijn weet door te trekken, denk ik dat hij weer in beeld gaat komen bij bondscoach Frank de Boer”, zegt Peeper. De voormalig aanvaller van onder meer Ajax, Haarlem, FC Twente, Sparta Rotterdam en FC Groningen. “De manier waarop Tannane zijn man weet uit te spelen is dodelijk. Soms wil hij acties net iets te mooi doen, maar daaraan herken je tegelijkertijd de liefhebber. Tannane is van groot belang voor Vitesse.”

“Bazoer is altijd aanspeelbaar, krachtig in de duels en verdeelt het spel van achteruit”, gaat Peeper verder over Bazoer, die dit seizoen als centrumverdediger acteert. “Met zijn fysiek zet je hem niet makkelijk opzij. Hij voetbalt met veel vertrouwen. Dat zie je aan hem. Dit weekend is hij de speler die mij het meest is opgevallen. In het verleden acteerde Bazoer veelal als middenvelder, maar als centrale verdediger komt hij beter uit de verf. Ik zie hem als een serieuze kandidaat voor Oranje.”

Overigens hebben nog twee spelers uit het treffen tussen Vitesse en Feyenoord het Team van de Week gehaald: Remko Pasveer en Tyell Malacia. “Vitesse had het aan hem te danken dat de volle drie punten werden gepakt. Pasveer had een aantal uitstekende reddingen in huis”, zegt Peeper over Pasveer. Over het optreden van Malacia oordeelt hij: “Malacia is een jonge speler, die bij Feyenoord ook veelvuldig opkomt. Eigenlijk precies zoals je het van een hedendaagse back verwacht. Feyenoord bleef in Arnhem met lege handen achter, maar Malacia maakte een goede indruk.”

Het volledige Team van de Week van De Telegraaf: Pasveer (Vitesse), Dumfries (PSV), Bazoer (Vitesse), Malacia (Feyenoord); Tannane (Vitesse), Ilic (FC Twente), Midstjö (AZ), Koopmeiners (AZ); Strand Larsen (FC Groningen), Huntelaar (Ajax) en Ihattaren (PSV).