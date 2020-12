Driessen: ‘Het is een gotspe dat ze allebei pas eenmaal gescoord hebben’

Vitesse won zondagmiddag met 1-0 van Feyenoord, dat daarmee zijn eerste Eredivisie-nederlaag sinds 27 oktober 2019 leed. De Arnhemmers bezetten momenteel de derde plaats in de Eredivisie, met vier punten achterstand op koploper Ajax. Toch vindt Valentijn Driessen niet dat Vitesse nu daadwerkelijk een titelkandidaat is, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. Tegelijkertijd noemt hij het spitsenduo van Feyenoord in Arnhem - Bryan Linssen en Nicolai Jörgensen - een ‘gotspe’.

Voor Vitesse wacht komende woensdag nog een uitwedstrijd tegen AZ, waardoor de ploeg van trainer Thomas Letsch in de eerste seizoenshelft al tegen Ajax, PSV, Feyenoord en de Alkmaarders heeft gespeeld. Voor Ajax, PSV, Feyenoord en AZ wachten in januari pas de onderlinge wedstrijden en dat maken de Arnhemmers volgens Driessen ‘in theorie en programmatechnisch’ tot titelkandidaat. Volgens de journalist van De Telegraaf is de praktijk anders, omdat er vijf punten verspeeld werden tegen sc Heerenveen en PEC Zwolle, er verloren werd tegen Ajax ondanks dat Vitesse 54 minuten met een man meer speelde en Feyenoord afgelopen zondag eigenlijk aanspraak maakte op een punt.

“Vitesse draait een leuk seizoen tot dusver. De Duitse trainer Letsch maakte een frisse indruk, heeft in no-time een eenheid van een vreemdelingenlegioen gemaakt, haalt het beste uit Tannane en Bazoer naar boven en heeft met Openda, Broja en Darfalou prima spitsen tot zijn beschikking. Daarbij blijven veel clubs het antwoord schuldig op het 5-3-2-systeem en het doorschuiven van centrale verdediger Bazoer”, benadrukt Driessen. Toch verwacht hij dat Vitesse het na de winterstop moeilijker zal krijgen, als de trainers ‘hun huiswerk’ gaan doen.

“De vrijheid voor Tannane en Bazoer is tegelijkertijd de achilleshiel van Vitesse, omdat hun speldiscipline (vooral zonder bal) veel te wensen over laat. Lukt het even niet, dan gaan ze zo nadrukkelijk op zoek naar persoonlijk succes dat ze Vitesse kwetsbaar maken. Net zo kwetsbaar als de ploeg verdedigend is bij corners en vrije trappen door de lucht”, stelt de journalist van De Telegraaf. Driessen zag dit ‘paradoxaal genoeg’ allemaal aan het licht komen tegen Feyenoord. De Rotterdammers begonnen in een 5-3-2-formatie, maar gingen gaandeweg het duel aanvallender spelen en lieten Vitesse volgens Driessen ‘naar adem happen’.

“Ondanks alle afwezigen en half fitte spelers. Alleen waren de mooiste kansen niet besteed aan Jörgensen, Linssen, Botteghin, Spajic en Sinisterra. Het is een gotspe dat twee spitsen van Feyenoord - Jörgensen en Linssen – op ruim eenderde van de competitie allebei pas eenmaal gescoord hebben”, schrijft Driessen. Hij noemt het sneu dat Feyenoord na ‘het beste halfuur sinds de komst van Advocaat’ tegen zijn eerste nederlaag in 420 dagen aanliep en hoopt dat deze dertig minuten aanleiding geven om meer van eigen kracht uit te gaan in plaats van zich aan te passen aan een ‘sterker veronderstelde tegenstander’. “Want Vitesse is niet sterker dan Feyenoord en is zeker geen titelkandidaat. De Arnhemmers doen het aardig, maar wie wat kritischer kijkt, ziet dat Vitesse nogal wordt overschat.”