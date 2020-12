Van Hanegem: ‘Hij doet negen van de tien keer alsof hij in een circus rondloopt’

Feyenoord ging zondagmiddag tegen Vitesse voor het eerst onder het bewind van Dick Advocaat onderuit in Eredivisie-verband: 1-0. Rond het duel klonken de nodige lovende geluiden over Oussama Tannane en Riechedly Bazoer. Willem van Hanegem is in zijn column in het Algemeen Dagblad enerzijds ook positief over het tweetal van de Arnhemmers, maar zag dat ze allebei ‘volledig hun eigen wedstrijd speelden’.

Van Hanegem benadrukt dat hij eerder in het seizoen al positief was over Tannane. "Dat hij tegen ADO Den Haag de scheidsrechter een paar keer 'mafkees' noemde, was niet slim, maar ik vond het allemaal niet zo spannend”, verwijst Van Hanegem naar de rode kaart die Tannane kreeg in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (0-2 zege). De oud-international ging er dan ook ‘goed voor zitten’, maar kreeg tijdens het duel met Feyenoord het idee dat men bij Vitesse ‘een beetje doorgeslagen is’. “Tannane doet echt wat hij wil, doet negen van de tien keer alsof hij in een circus rondloopt en hij blijft ook als er niets aan de hand is lekker op het veld liggen tot hij - en alleen hij - het weer eens tijd vindt om mee te doen.”

“Ik vind het zonde, want deze jongen kan nog altijd een geweldige speler zijn of worden”, gaat Van Hanegem verder. De Kromme schrijft dat de huidige derde plaats van Vitesse veel te maken heeft met de prestaties van Bazoer en Tannane, maar hij stelt tegelijkertijd dat er geen weg meer terug is voor trainer Thomas Letsch. “Ze spelen volledig hun eigen wedstrijd. Bazoer speelde een aardige eerste helft, maar na rust was hij met van alles bezig en steeds minder met voetballen. Dan weer in de clinch met Bryan Linssen, dan weer in discussie met iemand op de bank van Feyenoord, volgens mij Bas van Noortwijk. En hij bofte dat Eric Botteghin vlak voor tijd over schoot, want Bazoer stapte bij dat schot van Malacia zomaar achteruit en dus kon het nooit meer buitenspel zijn.”

Van Hanegem benadrukt dat hij Bazoer en Tannane ‘echt goede spelers’ vindt. “Maar dat ze bij Vitesse spelen en niet in de top, heeft een oorzaak. Dat moeten ze nu wel beseffen. Als ze die stap ooit nog willen maken, dan moeten ze af van dingen die afleiden en puur bezig zijn met het spel. Zinloze dingen kunnen wel bij Vitesse, maar niet bij een club waar allemaal goede spelers rondlopen. Bovendien moeten ze trainer Letsch niet in een positie brengen dat hij straks echt gedwongen wordt om er iets tegen te doen”, schrijft Van Hanegem. Hij zag Tannane in de eerste helft een bal tegen het hoofd van Bart Nieuwkoop gooien. “Dat hoeft voor mij helemaal geen rood te zijn. Maar er zijn wel scheidsrechters die hem geven.”