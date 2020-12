Van de Vaart raadt transfer af: ‘Breng ze terug naar de Eredivisie en blijf’

Daniel Cabot Kerkdijk 21 december 2020

Rafael van de Vaart raadt Sydney van Hooijdonk een transfer naar FC Emmen af. De aanvaller van NAC Breda wordt in verband gebracht met de hekkensluiter van de Eredivisie, terwijl ook enkele clubs in de Championship interesse zouden hebben. Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg zondagavond bij NOS Studio Voetbal aan tafelgast Pierre van Hoooijdonk of zijn zoon in de winterse transferperiode wellicht naar FC Emmen gaat.

“Nee, op dit moment niet”, antwoordde de oud-aanvaller op serieuze toon. Van der Vaart haakte daarop in. “Dat zou ik ook niet doen hoor. Voor Pierre is het natuurlijk moeilijk om erover te praten. Maar Sydney is bijna een kloon van zijn vader. En ook echt een goede voetballer. Maar ik vind NAC zo’n mooie club. Breng ze terug naar de Eredivisie en blijf totdat er iets mooiers voorbijkomt dan FC Emmen.”

“Dan kun je wel zeggen dat je bij FC Emmen speelt, maar ik heb ze vrijdag zien spelen en dan kom je niet in je kracht om een doelpunt te maken.” Van Hooijdonk: “Daar kan ik me wel in vinden.” Van der Vaart doelde op het doelpuntloze gelijkspel tussen PEC Zwolle en FC Emmen. “Het was ongelooflijk. Het was by far de allerslechtste wedstrijd die ik ooit heb gezien. Een foutenfestival van negentig minuten, dat kan toch niet?”

Van Hooijdonk lijkt bezig aan zijn laatste weken bij NAC, nu hij door trainer Maurice Steijn op de bank wordt gehouden. Van Hooijdonk is met tien doelpunten uit veertien wedstrijden clubtopscorer van NAC, maar zijn laatste basisplaats dateert van 14 november (1-0 zege op Telstar). Sindsdien deed hij als invaller twee keer kort mee en miste hij twee duels door blessureleed. Afgelopen vrijdag viel hij tegen FC Volendam (3-0 winst) na 65 minuten in en had hij binnen elf minuten al tweemaal gescoord.

Volgens BN De Stem beschikt Van Hooijdonk over een contractuele clausule die hem in staat stelt om transfervrij te vertrekken in januari, ondanks dat zijn verbintenis doorloopt tot de zomer. Die clausule is eind september op papier gezet bij de opwaardering van het contract, zonder dat de duur ervan verlengd werd. Het management van de aanvaller heeft het bestaan van de transfervrije clausule bevestigd. Vooralsnog heeft Van Hooijdonk nog geen voorstel ontvangen om zijn aflopende contract te verlengen.

De kans dat het zover komt, wordt steeds kleiner. Zaterdag meldde Sky Sports dat Van Hooijdonk zich in de kijker heeft gespeeld bij Sheffield Wednesday, Swansea City en Nottingham Forest, de club waarvoor zijn vader Pierre tussen 1997 en 1999 in 77 wedstrijden 41 doelpunten maakte. NAC staat momenteel vijfde, met vijf punten minder én een duel meer dan nummer twee Almere City. Van Hooijdonk was goed voor een derde van de Bredase doelpuntenproductie in de Keuken Kampioen Divisie: tien van de dertig.