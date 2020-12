Karim Benzema komt op eenzame hoogte bij winnend Real Madrid

Daniel Cabot Kerkdijk 20 december 2020 • Laatste update: 23:01

Real Madrid overnacht als gedeeld koploper van LaLiga. Het team van Zinédine Zidane was zondagavond met 1-3 te sterk voor Eibar en heeft nu evenveel punten als Atlético Madrid, dat echter twee duels minder heeft gespeeld: dertig punten. Karim Benzema was met twee assists en een doelpunt wederom belangrijk. De Fransman was dit seizoen bij liefst 48 procent van de 25 doelpunten in LaLiga betrokken: zeven treffers en vijf assists.

Zowel Eibar als Real Madrid was verantwoordelijk voor een heerlijke eerste helft in Ipurua. Het team van Zidane ging sterk van start en had na twaalf minuten spelen reeds een dubbele voorsprong te maken. Benzema opende na zes minuten spelen de score in Baskenland: na een heerlijke pass van Rodrygo beschermde hij de bal goed ten opzichte van Pedro Bigas en werkte hij de bal met een stuit achter doelman Marko Dmitrovic: 0-1.

Gooaaal Real Madrid! ?? Karim Benzema slaat toe met een vroege treffer, met dank aan een prachtige assist van Rodrygo ??#ZiggoSport #LaLiga #EIBRMA pic.twitter.com/LZscK6SRM6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 20, 2020

Luka Modric, mogelijk de beste man op het veld in de eerste 45 minuten, zorgde voor de 0-2 toen hij een perfecte pass van Benzema hoog achter Dmitrovic schoot. Ondanks de slechte start liet Eibar zich niet onbetuigd, kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en dankzij een schitterende treffer in de 27e minuut werd de nadelige marge verkleind. Thibaut Courtois was kansloos op een krullend schot van Kike García vanaf een meter of achttien in de rechterkruising: 1-2. In het restant van de eerste helft lieten Eibar en Real Madrid na om enkele goede kansen te verzilveren.

In de tweede helft leed Real Madrid bij tijd en wijle opvallend veel balverlies op het middenveld en dat stelde Eibar in staat om goed tegenstand te bieden. Het was veelzeggend dat Dmitrovic pas in de 67e minuut aan het werk werd gezet toen hij subliem reageerde op een schot van Rodrygo. De meeste gevaarlijke momenten in de eerste twintig minuten van de tweede helft vonden rondom het doelgebied van de Koninklijke plaats.

Hoewel het team van Zidane minder fris op het veld stond dan voor rust en de vermoeidheid toesloeg, stond het over de streep trekken van drie punten boven alles. Real Madrid verdedigde goed en had ook de VAR aan zijn zijde toen een vermeende handsbal van Sergio Ramos niet met een strafschop werd bestraft. In de slotminuten tekende Lucas Vázquez op aangeven van Benzema voor de eindstand: 1-3. Even daarvoor verrichtte Ramos nog wel een cruciale ingreep toen Bigas de 2-2 leek te gaan maken.