Anwar El Ghazi vertolkt opnieuw heldenrol in de Premier League

Daniel Cabot Kerkdijk 20 december 2020

Anwar El Ghazi heeft zondagavond een groot aandeel gehad in de zege van Aston Villa op West Bromwich Albion in de Premier League. Op bezoek bij de laagvlieger was het team van Dean Smith mede dankzij twee doelpunten van de aanvaller met 0-3 te sterk. Door de overwinning stijgen the Villans naar de negende plaats op de ranglijst. WBA, waar Sam Allardyce zijn debuut op de bank maakte, blijft op een zeventiende plaats staan.

El Ghazi stond voor het tweede duel op rij in de basis en betaalde het vertrouwen van de Smith al na vijf speelminuten uit. Bertrand Traoré kreeg aan de rechterkant van het veld de bal, waarna hij met een mooie schijnbeweging ruimte voor een voorzet creëerde. El Ghazi zag wat zijn voormalig ploeggenoot bij Ajax van plan was en liep richting de tweede paal, waar hij de perfecte voorzet met buitenkant rechts binnentikte: 0-1. Het was de tweede competitietreffer van dit seizoen voor de aanvaller, die twee weken geleden matchwinner was in het duel met Wolverhampton Wanderers (0-1).

Ook na de openingstreffer was het Aston Villa dat de meeste aanspraak maakte op een treffer, maar die bleef in de eerste helft uit. In de 37ste minuut werkte de thuisploeg zich nog dieper in de nesten, toen Jake Livermore met een directe rode kaart van het veld gestuurd werd voor een overtreding op Jack Grealish. Martin Atkinson had de ernst van de tackle op het middenveld in eerste instantie onderschat, maar de arbiter trok op advies van de VAR alsnog de rode prent.

Aan het begin van de tweede helft kreeg El Ghazi een kans op een tweede treffer. Hij sneed vanaf de linkerflank naar binnen en vuurde vanaf circa twintig meter op doel, maar doelman Sam Johnstone bracht redding. Nadat halverwege het tweede bedrijf een doelpunt van Aston Villa was afgekeurd op advies van de VAR, kwam de club uit Birmingham ruim vijf minuten voor tijd alsnog op 0-2. Traoré ontving de bal van Grealish en vanaf de hoek van het zestienmetergebied zorgde hij met een geplaatst schot voor de beslissing. Vlak voor het eindsignaal mocht El Ghazi ook nog aanleggen voor zijn tweede van de avond. Semi Ajayi bracht Grealish ten val in de zestien, waarna Atkinson overtuigend naar de stip wees. El Ghazi besloot hard en hoog door het midden schieten en trof doel: 0-3.