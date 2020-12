Roda JC mede door defensieve blunders afgedroogd door Go Ahead Eagles

Roda JC is zondagavond fors onderuit gegaan tegen Go Ahead Eagles. In het eigen Parkstad Limburg Stadion ging de ploeg van trainer Jurgen Streppel met een pijnlijke 0-3 nederlaag van het veld. Door de vijfde nederlaag in zeventien speelronden vallen de Limburgers weg uit de top tien; Go Ahead Eagles klimt met totaal 26 punten voorlopig naar de zevende plek op de ranglijst.

Na een half uur spelen was het Go Ahead Eagles dat tegen de verhoudingen in op voorsprong kwam. De bezoekers werkten met een wilde trap de bal naar voren, die in het vijandige zestienmetergebied belandde. Roda-verdediger Stefano Marzo leek de situatie onder controle te hebben, maar liet zich in aftroeven door de meegelopen Bradly van Hoeven. De linksbuiten nam de bal goed mee en verschalkte Jan Hoekstra in de verre hoek: 0-1. Ruim vijf minuten voor rust was het opnieuw de ploeg uit Deventer die tot scoren kwam. Bas Kuipers werd vanuit een snel genomen vrije trap net buiten de zestien aangespeeld en zorgde met een fraai geplaatst schot in de korte hoek voor de 0-2.

Kort na rust wilden de bezoekers een penalty hebben na een vermeende overtreding op Jacob Mulenga, maar arbiter Edwin van de Graaf wees het verzoek direct van de hand. Even later was er alsnog een hoofdrol weggelegd voor Mulenga. Opnieuw was het de defensie van de Limburgers die geen controle kreeg over een diepe bal, waar de spits van Go Ahead dankbaar gebruik van maakte met een kopbal: 0-3. Roda JC probeerde nog een doorbraak te forceren in het restant van de wedstrijd, maar de verwoede pogingen leidden niet tot de gewenste eretreffer.

