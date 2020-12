Roy Keane dolenthousiast over revelatie: ‘Zelfs zijn kapsel bevalt me’

Dominic Mostert 20 december 2020

Roy Keane is zondag onder de indruk geraakt van Manchester United. Het team van trainer Ole Gunnar Solskjaer was op Old Trafford veel te sterk voor Leeds United (6-2) en staat inmiddels op de derde plek in de Premier League, met een wedstrijd minder gespeeld dan nummer twee Leicester City en koploper Liverpool. Keane raakte met name geïmponeerd door Scott McTominay, die binnen drie minuten al tweemaal had gescoord.

"Hij is 24 jaar en wordt steeds volwassener", stelt Keane over McTominay, die samen met Fred een controlerend blok vormde op het middenveld en Donny van de Beek op de bank hield. "Hij is echt in vorm. Hij heeft inmiddels veel wedstrijden op topniveau in de benen. Zelfs zijn kapsel bevalt me. Zijn kapsel oogt scherp." De clublegende van Manchester United vindt wel dat McTominay nog vaker de diepte mag induiken. "Hij zou eigenlijk nog vaker een aanvallende oplossing moeten zoeken. We zien veel ploegen op balbezit spelen met heel voorzichtig voetbal, maar als je als middenvelder de diepte kunt ingaan, doe dat dan."

McTominay werd de eerste speler ooit die in de Premier League tweemaal scoorde in de eerste drie minuten van een wedstrijd. Na een minuut en zeven seconden sloeg hij voor het eerst toe. Bruno Fernandes legde de bal op circa vijf meter van het strafschopgebied klaar voor de oprukkende McTominay, die veel ruimte kreeg en met een strak schot de rechterhoek vond. Kort daarna verdubbelde hij de marge. Na een snelle ingooi vanaf de linkerkant kwam de bal bij Anthony Martial, die de Schot met een uitstekende steekpass bediende. Hij nam de bal vervolgens in het zestienmetergebied knap aan en zorgde koelbloedig voor de 2-0.

"Het was een perfecte wedstrijd voor hem", vindt Keane. "Hij hield het simpel. Hij zet duidelijk stappen in zijn ontwikkeling. Hij zal zijn statistieken nog wat moeten aanscherpen en meer moeten scoren, maar tot dusver was zijn rol in de ploeg vooral om extra steun te verlenen aan de achterste vier, die kwetsbaar ogen", legt de analist uit in de studio van Sky Sports. Dit seizoen was McTominay in 17 officiële wedstrijden goed voor 3 doelpunten en 1 assist. Keane ziet dat zijn huidige vorm samenhangt met een opmars bij Manchester United: de ploeg van Solskjaer pakte 19 van de mogelijke 21 punten in de laatste zeven competitieduels.

"In de afgelopen twee maanden hebben ze veel kritiek gekregen, met name vanwege de thuiswedstrijden en de enorme teleurstelling in de Champions League", weet Keane. Vóór zondag had Manchester United slechts een van de zes thuiswedstrijden in de Premier League gewonnen. Buitenshuis lieten the Red Devils nog geen steek vallen. In de groepsfase van de Champions League was een nederlaag bij RB Leipzig (3-2) fataal. "Ik ben vrij kritisch geweest op de achterste vier en de doelman (David de Gea, red.) en ik vroeg me af waar het naartoe ging met deze ploeg, maar deze wedstrijd bewijst het ongelijk van veel mensen."

Keane vindt dat Manchester United omhoog moet durven kijken. "Ik vind het altijd opmerkelijk als mensen zeggen dat ze zich geen zorgen maken om de tussenstand. Dat moet je wel doen, want daar gaat het spelletje om. Je probeert punten te pakken. Sommigen zeggen dat je pas aan het eind van het seizoen moet kijken. Nee. Manchester United verkeert in een goede positie, als je beseft hoe moeizaam de start was. Stel je voor wat er gebeurt als ze thuis ook gaan winnen. Als dat lukt, is er geen reden waarom ze niet bovenaan kunnen blijven meedoen. Liverpool is op dit moment de beste ploeg, maar Manchester United heeft goede kansen om ze uit te dagen."