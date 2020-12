Van Gelder linkt routinier aan Feyenoord: ‘Als hij fit is, laat dan maar komen'

Yanick Vos 20 december 2020 • Laatste update: 21:34

Marco van Basten denkt dat Graziano Pellè van toegevoegde waarde kan zijn voor Feyenoord. De Italiaanse spits kwam zondagavond ter sprake bij Rondo doordat presentator Jack van Gelder hem in verband bracht met een eventuele terugkeer bij Feyenoord, nu zijn contract bij Shandong Luneng op 31 december afloopt. “Zou dat wat zijn Pellè, 35 jaar?”, vraagt Van Gelder zich af.

Youri Mulder denkt in eerste instantie dat Pellè te oud is voor een terugkeer naar Feyenoord. “Huntelaar is 37 en dat kan wel”, aldus Mulder, waarna Van Basten opmerkt dat Cristiano Ronaldo 36 jaar oud is. “Als hij fit is, laat dan maar komen”, vervolgt Mulder bij Rondo. Tafelgenoot Khalid Boulahrouz heeft zijn twijfels bij Pellè. “Ik denk niet dat hij datgene kan brengen wat bijvoorbeeld Dirk Kuyt of Robin (Van Persie, red.) heeft gebracht bij Feyenoord.” Van Basten denkt er anders over dan de oud-verdediger van onder meer Chelsea en Hamburger SV: “Als die jongen fit is, dan denk ik dat hij wel van waarde is.”

Van Gelder meldt vervolgens later in de uitzending dat de twintigvoudig Italiaans international mogelijk naar Italië verkast. Journalist Emile Schelvis laat bij Ziggo Sport weten dat de Italiaanse aanvaller in beeld is bij AC Milan en Internazionale, waar hij kan gaan fungeren als stand-in van respectievelijk Zlatan Ibrahimovic of Romelu Lukaku. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft behalve AC Milan en Inter ook Fiorentina een oogje op de ex-spits van onder meer AZ, Feyenoord en Southampton.

Pellè liep voor Shandong Luneng bijna één op twee, met 63 doelpunten in 129 duels in alle competities. De vraag is waar de toekomst van Pellè ligt. De verwachting is dat hij net als veel andere buitenlandse voetballers uit China zal vertrekken. Vanaf komend seizoen wordt in China namelijk een salarisplafond ingevoerd en Pellè zat daar de voorbije jaren met een weeksalaris van circa 380.000 euro ruim boven.