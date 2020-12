Boulahrouz raadt transfer aan: ‘Een win-win als Ajax hem weg doet’

Daniel Cabot Kerkdijk 20 december 2020 • Laatste update: 21:18

Khalid Boulahrouz denkt dat Ajax er goed aan doet om Edson Álvarez in januari uit te zwaaien. De verdediger annex middenvelder is naar verluidt ongelukkig in Amsterdam en geniet belangstelling van Valencia. Hoewel de clubs in gesprek zijn over een huurdeal met een optie tot koop, houdt Ajax Álvarez liever aan boord. De Mexicaan wil zelf echter graag naar Spanje omdat zijn vriendin Sofia en vijftien maanden oude dochter Valentina niet naar Nederland kunnen komen en in Spanje niets een gezinshereniging in de weg zou staan.

Álvarez zou Ajax verwijten dat de club er niet in is geslaagd om een verblijfsvergunning te regelen voor zijn vriendin en dochter. “Ik zou hem verkopen. Als je hem kunt verkopen, zou ik hem verkopen”, oordeelde Youri Mulder zondagavond in het programma Rondo bij Ziggo Sport. Hij kreeg bijval van Khalid Boulahrouz. “Het is een win-win als je hem weg doet. Hij heeft heel lang op het middenveld gespeeld. Daar heeft hij niet kunnen imponeren. Dat is ook niet zijn positie. En achterin, mja.” Jan van Halst merkte op dat Ajax nu over veel middenvelders beschikt, waardoor het aanblijven van Álvarez op papier niet per se een must zou moeten zijn. Hij noemde bijvoorbeeld Jürgen Ekkelenkamp. “Dat vind ik geen speler voor de toekomst”, repliceerde de voormalig Oranje-international.

“Ik vind de handelingssnelheid van Ekkelenkamp veel te traag. Je zag het ook tegen ADO Den Haag. Simpele ballen die hij gewoon inlevert.” Marco van Basten vindt Álvarez ‘ook veel beter dan Ekkelenkamp’, maar vindt het toch vreemd dat de Mexicaan niet erin in geslaagd om een vaste plek op het middenveld van Ajax te veroveren. In het nationale elftal speelt hij immers ook op het middenrif. “Het is toch vreemd dat dan niet goed genoeg is voor Ajax”, vroeg de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal zich openlijk af.

Van Halst merkte op dat het voor alle partijen misschien wel goed is om de wegen te laten scheiden. Het gebrek aan speeltijd bij Ajax én het feit dat zijn familie niet naar Nederland kan komen, zal een flinke impact op Álvarez hebben. “Als hij elke dag met een bepaald gezicht de kleedkamer binnenkomt en hij trekt daar wellicht wat jongens in mee, dan is het misschien wel goed om iemand meer geluk te gunnen. En volgens mij doet Ajax dat ook vaak in dat soort situaties.”

Álvarez, in 2019 aangetrokken als opvolger van Matthijs de Ligt, zou rekenen op de medewerking van Ajax wat betreft een transfer naar Valencia. Als de Mexicaan goed presteert in Oost-Spanje, kan Ajax het aankoopbedrag terugverdienen waarvoor hij anderhalf jaar geleden werd overgenomen van Club América. De afkoopsom van de optie tot koop zou aan het eind van dit seizoen immers vijftien miljoen euro bedragen. Als Valencia besluit om die niet te lichten, kan Álvarez terugkeren bij Ajax. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot de zomer van 2024.