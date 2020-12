Mulder kritisch op uitblinker tegen Feyenoord: ‘Dat zijn toch rare dingen?’

Yanick Vos 20 december 2020 • Laatste update: 20:34

Oussama Tannane maakte zondagmiddag bij de wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord (1-0) diepe indruk op Jan van Halst. De oud-voetballer denkt dat iedere Eredivisie-club de aanvallende middenvelder van Vitesse graag in de ploeg zou hebben. Youri Mulder is minder enthousiast over de speler in kwestie en wijst bij Rondo naar ‘een raar moment’ in de eerste helft.

Van Halst is lovend over de manier waarop Riechedly Bazoer speelde tegen Feyenoord. “Maar van wie ik ook heb genoten is Tannane, hoewel hij soms ook irritant is”, aldus de analist. “Hij is creatief en kan een man voorbij. We hadden er het laatst nog over dat je tegenwoordig weinig middenvelders ziet die een man kunnen uitspelen, maar hij heeft dat wel. Hij is een echte straatvoetballer.”

“Maar hij had ook toch weer een raar moment, daar aan de zijlijn. Dat zijn toch rare dingen?”, vult Mulder aan. Hij doelt op een moment in de 31ste minuut waarbij Tannane snel wilde ingooien. Bart Nieuwkoop ging toen voor hem staan om hem het zicht te beletten. Tannane wierp de bal zacht tegen de Feyenoord-verdediger aan en werd bestraft met een gele kaart. Mulder benadrukt verder dat het goed is dat Tannane een tegenstander kan passeren. “Maar op een gegeven moment meot je hem ook een keer afspelen. Maar dan wil hij er nóg één uitspelen, en nóg één, met trucjes en vervolgens balverlies.”

“Ik denk dat iedere ploeg in de Eredivisie er een moord voor doet om hem in de ploeg te hebben”, reageert Van Halst. Khalid Boulahrouz ziet Tannane ook graag spelen: “Het zijn toch wel spelers die langzaam uitsterven, de creatieve middenvelders, maar vooral een nummer tien die het spel kan maken. Hij moet daar de balans in gaan zoeken.” Volgens Marco van Basten mist Tannane ‘discipline’. “Voetballen hoef je hem niet te leren. Hij weet exact hoe hij moet spelen. Soms overdrijft hij wel. Maar met bal is hij altijd verrassend.”

Eerder dit seizoen ontsnapte Tannane aan een langere schorsing nadat hij tegen ADO Den Haag van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Richard Mertens. Na zijn tweede gele kaart ging de Vitesse-speler volledig door het lint tegen de arbiter, die hij herhaaldelijk een ‘mafkees’ en ‘fucking clown’ noemde. Uiteindelijk besloot de aanklager betaald voetbal van de KNVB om geen vooronderzoek in te stellen. Tannane bood later zijn excuses aan voor zijn uitbarsting.