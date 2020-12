Supporters van Cambuur lappen coronaregels aan de laars: ‘Onvoorstelbaar’

Supporters van SC Cambuur hebben zondagavond voor opmerkelijke taferelen gezorgd rond het eigen Cambuur Stadion. Zo’n 150 à 200 fans hadden zich, ondanks een oproep van trainer Henk de Jong om niet te komen, verzameld rond de thuishaven van Cambuur en staken vuurwerk af om het winterkampioenschap van de Leeuwarders te vieren. Beelden van de festiviteiten zijn onder meer te zien op de website van RTL Nieuws. Tegenover Voetbalzone laat de politie Leeuwarden weten zich te beraden op het uitschrijven van boetes.

Cambuur won zondagmiddag met 0-1 op bezoek bij Excelsior door een doelpunt van Robert Mühren en kroonde zich daarmee tot winterkampioen in de Keuken Kampioen Divisie. Na afloop van het duel sprak De Jong een videoboodschap in, die door Cambuur werd gedeeld op sociale media. “Lieve mensen. Het is onvoorstelbaar wat we met zijn allen gedaan hebben, want we doen het samen ondanks dat jullie niet in het stadion mogen. Ik weet zeker dat er straks duizend of vijfhonderd mensen staan, maar alsjeblieft probeer zoveel mogelijk thuis te blijven. Denk ook om het zware vuurwerk. Denk erom, we hebben even met corona te maken”, sprak De Jong de Cambuur-fans tevergeefs toe.

Cambuur ontvangst bus #058 pic.twitter.com/YmjCgnuMSy — Ferdinand Zaal (@Ferdinand_Zaal) December 20, 2020

Aan de oproep van De Jong werd geen gehoor gegeven toen een grote groep fans zich in de vooravond alsnog massaal verzamelde rond het stadion om de spelersbus te onthalen. Er werd gezongen, vuurwerk afgestoken en geen rekening gehouden met de coronamaatregelen. “Ook als club moeten we niet in de problemen komen. We staan er fantastisch voor, hebben 43 punten. Dat had niemand verwacht en komt door de zichtbare en onzichtbare steun tijdens wedstrijden. Dat doen jullie hartstikke goed, maar pas op de club”, drukte De Jong zijn achterban nogmaals op het hart vanuit Rotterdam.

Voor zover bekend heeft de politie geen aanhoudingen verricht. Op beelden die op internet circuleren, onder andere gemaakt door leden van de technische staf of spelers van Cambuur, zijn meerdere zware vuurwerkexplosies te horen. "Onvoorstelbaar", klinkt het vanuit de spelersbus, terwijl Cambuur door een zee van rode fakkels richting het stadion rijdt.

"We hebben kennis genomen van de situatie en zijn rond 18.00 uur ter plaatse gegaan, maar hebben niet kunnen handhaven", erkent de politie Leeuwarden in een reactie aan Voetbalzone. "Op dat moment hadden zich al zo'n 150 tot 200 supporters verzameld om de bus op te wachten. Wij gaan op basis van de informatie die wij hebben en beelden bepalen of we alsnog overgaan tot het uitdelen van boetes. Alles bij elkaar heeft het een half uur tot drie kwartier geduurd."