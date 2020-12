Scott McTominay vestigt bizar record in doelpuntrijk duel Manchester United

Manchester United heeft zondagavond in een knotsgek duel gewonnen van Leeds United. Op Old Trafford genoot de thuisploeg bij rust al een 4-1 voorsprong, waarna de score in de tweede helft nog verder werd uitgebreid: 6-2. Scott McTominay zorgde vroeg in de wedstrijd voor een record: hij is de eerste speler ooit die twee keer scoort in de eerste drie minuten van een wedstrijd in de Premier League. Donny van de Beek kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen, maar speelde geen rol van betekenis.

De teams stonden een minuut en zeven seconden op het veld toen de score al werd geopend door Manchester United. De bezoekers leden balverlies op eigen helft, waarna de bal voor de voeten van Bruno Fernandes kwam. Hij legde de bal klaar op circa vijf meter van het strafschopgebied voor de oprukkende McTominay, die veel ruimte kreeg en met een strak schot de rechterbenedenhoek vond: 0-1. Nog voor het verstrijken van de derde speelminuut kwam United opnieuw tot scoren. Na een snelle ingooi vanaf de linkerkant kwam de bal bij Anthony Martial, die een met een uitstekende steekpass McTominay bediende. De Schot nam vervolgens in het zestienmetergebied prachtig aan en zorgde koelbloedig voor de 2-0.

Ruim een kwartier na de knotsgekke openingsminuten deelden the Red Devils al de volgende tik uit. Op eigen helft werd het leer veroverd, waarna de ploeg met een razendsnelle omschakeling in de vijandige zestien belandde. Daar kreeg Fernandes de bal voor zijn voeten na een mislukte poging van Leeds om op te ruimen, waarna de Portugees diagonaal binnenschoot: 3-0. Met die treffer was het nog niet afgelopen met de doelpuntenregen op Old Trafford, daar ook Victor Lindelöf tien minuten voor rust zijn naam op het scorebord zette. Een hoekschop vanaf links werd met het hoofd verlengd door Marial, waarna de Zweedse verdediger de 4-0 van dichtbij kon intikken.

De bezoekers kregen in het eerste bedrijf ook enkele kansen op een doelpunt, maar de speldenprikjes werden ondergesneeuwd door de scoringsdrift van the Mancunians. Nadat eerder een kopkans van Patrick Bamford over ging en de spits bovendien een buitenspeldoelpunt afgekeurd zag worden, was het op slag van rust wel raak voor the Whites. Het was Liam Cooper die uit een corner van Rafinha buiten het bereik van De Gea binnenknikte: 4-1.

De bezoekers waren duidelijk niet van plan de schade te gaan beperken in de tweede helft, waardoor Martial kort na de hervatting bijna de 5-1 kon aantekenen. Ook de ploeg van Marcelo Bielsa kreeg vlak na rust een levensgrote kans. Rafinha nam de bal uit een voorzet vanaf rechts ineens op de slof, maar David de Gea voorkwam met een katachtige reactie dat inzet via de paal binnenviel. Halverwege het tweede bedrijf maakte de thuisploeg dankbaar gebruik van de ruimtes achterin bij Leeds. Daniel James liep het strafschopgebied binnen en slaagde er met een schuiver tussen de benen van Illan Meslier door zijn debuutgoal in de Premier League te maken: 5-1.

Even later werd vond United ook nog een zesde treffer. Fernandes mocht na een overtreding op Martial, zoals gebruikelijk, achter de bal gaan staan om vanaf de strafschopstip de 6-1 binnen te schieten, en maakte geen fout. Met de ingevallen Van de Beek inmiddels binnen de lijnen, kon ook Leeds United nog een keer scoren. Net buiten het strafschopgebied kreeg Stuart Dallas de ruimte om uit te halen en deed dat met een geplaatst schot voortreffelijk: 6-2. Door de overwinning klimt Manchester United naar de derde plaats op de ranglijst. Met een wedstrijd minder gespeeld heeft het team van manager Ole Gunnar Solskjaer vier punten minder dan koploper Liverpool.