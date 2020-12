De Boer en Perez raken het niet eens over opmerkelijke actie Koopmeiners

Yanick Vos 20 december 2020

Teun Koopmeiners liet zondag tegen Willem II (5-3 winst) de kans op een hattrick liggen. De AZ-aanvoerder scoorde twee keer en kon vanaf elf meter zijn derde maken. Bij een 4-2 voorsprong koos hij er echter voor om de strafschop aan Jesper Karlsson te gunnen. Koopmeiners legt uit waarom hij besloot om de penalty niet te nemen: “Jesper kwam naar mij toe en zei: ‘I need this.’”

“Een aantal jongens in het veld riep het ook al. Ik heb Jesper hier al eens over gesproken, dat hij ook graag penalty’s wil nemen. Ik heb gezegd: ‘Zolang ik bij AZ speel neem ik ze. In ieder geval als ik me er goed bij voel.’ Maar ik heb ook gezegd dat als de stand het een keer toelaat, ik het hem gun”, aldus Koopmeiners tegenover FOX Sports. Toen Karlsson naar hem toekwam en vroeg om de penalty te mogen nemen, gaf Koopmeiners groen licht. “Ik heb liever dat hij dan ook zijn doelpuntje meepikt, dan dat ik een hattrick maak.”

Analist Ronald de Boer vindt het een mooi gebaar van Koopmeiners, die sinds de start van het seizoen 2019/20 al 26 keer heeft gescoord in alle competities, waarvan 19 strafschoppen. “Hij denkt misschien ook: als ik een keer geblesseerd raak, dan heeft hij het vertrouwen om een penalty te nemen. Dus in het belang van AZ denk ik dat het een slimme zet is.” Perez staat er anders in: “Ik weet niet of hij zo ver denkt”, aldus de Deense oud-speler van onder meer AZ. “Als ik Koopmeiners was, zou ik die penalty zelf nemen. Ik weet niet... Doe het dan bij een 0-0 stand in de laatste minuut. Dan komt hij waarschijnlijk niet.”

De Boer is het niet eens met Perez en legt uit waarom: “Het gaat om die achterliggende gedachte”, stelt hij. “Dat wanneer hij geblesseerd of gewisseld is, en er komt een penalty, dat hij (Karlsson, red.) het vertrouwen heeft. Nu is er iets minder druk, want als hij had gemist had het niet uitgemaakt.” Perez snapt goed waarom de 22-jarige Zweed de penalty wilde nemen. “Hij heeft misschien niet genoeg goals gemaakt voor zijn doen. Aan het einde van de rit staat er niet dat het penalty’s zijn geweest, maar bijvoorbeeld negen goals. Dat ziet er toch wel lekkerder uit, want die jongens zijn natuurlijk ook bezig met hun eigen moyenne. Dat werkt ook iets makkelijker voor zaakwaarnemers”, aldus Perez.