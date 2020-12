Wereldgoal van Domagoj Vida vormt hoogtepunt bij vierklapper Besiktas

Besiktas heeft zondag geen fout gemaakt in de strijd om de landstitel van Turkije. Het team van trainer Sergen Yalçin nam in de tweede helft afstand van hekkensluiter Büyüksehir Belediye Erzurumspor (4-0) en staat dankzij de overwinning op de vierde plaats in de Süper Lig. Besiktas heeft 22 punten verzameld en staat op 4 punten achterstand van de koploper Alanyaspor, die zondag verrassend verloor van Denizlispor (1-0) en een wedstrijd meer gespeeld heeft dan Besiktas. Fenerbahçe en Galatasaray staan respectievelijk derde en tweede.

Besiktas - Büyüksehir Belediye Erzurumspor 4-0

Alle doelpunten van Besiktas vielen in de tweede helft. Twaalf minuten na de pauze beging Ömer Sismanoglu in het strafschopgebied een overtreding op Necip Uysal, waardoor Besiktas mocht aanleggen vanaf elf meter. Vincent Aboubakar, die in zijn voorgaande zes officiële optredens (vier voor Besiktas, twee voor Kameroen) ook al trefzeker was, koos met succes voor een laag schot in de rechterhoek. Het werd vervolgens 2-0 via een rappe counter. Bernard Mensah werd van achteruit gelanceerd, stoomde samen met Georges-Kevin N'Koudou richting het doel en stelde zijn ploeggenoot in staat om te scoren.

De 3-0 van Besiktas was het hoogtepunt van de wedstrijd. Na een indraaiende voorzet van Rachid Ghezzal vanaf de rechterflank sprintte Domagoj Vida naar de eerste paal, om vervolgens hoog op te springen en vanuit de lucht achter het standbeen af te ronden. Aboubakar bepaalde de eindstand met een laag schot dat onder doelman Fabien Farnolle verdween. Bij Erzurumspor stond Mitchell Donald negentig minuten op het veld; Besiktas kon niet beschikken over de geblesseerde Jeremain Lens. Erzurumspor staat met negen punten onderaan in de Süper Lig. Denizlispor en Ankaragücü hebben evenveel punten, maar nog wel een duel tegoed.

Denizlispor – Alanyaspor 1-0

Alanyaspor staat weliswaar bovenaan in de Süper Lig, maar heeft inmiddels drie van de laatste vier wedstrijden verloren. Tegen Denizlispor, nota bene de hekkensluiter voorafgaand aan het onderlinge duel, ging het mis door een vroege tegentreffer. Doelman Marafona van Alanyaspor grabbelde na een lage voorzet vanaf de rechterflank, waardoor Hugo Rodallega van dichtbij probleemloos kon afronden. Twintig minuten voor tijd kreeg Radoslaw Murawski zijn tweede gele kaart toen de middenvelder op de hak van een tegenstander stond, maar met tien man trok Denizlispor de verrassende overwinning over de streep.