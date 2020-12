Quincy Promes reageert; Erik ten Hag wil ‘voorwaarden’ niet bekendmaken

Dominic Mostert 20 december 2020 • Laatste update: 18:06

Quincy Promes heeft zijn eerste camera-interview gegeven sinds hij vorige week zaterdag werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij tijdens een familiefeest. De aanvaller van Ajax stond in de tweede helft van de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (2-4 zege) op het veld en reageerde na afloop voor de camera van FOX Sports. Promes vond het fijn om weer te voetballen en de 'randzaken' achter zich te laten, geeft hij aan.

"Het onderzoek loopt nog, dus ik kan er niks over kwijt", vertelt Promes desgevraagd. "Ik hou me niet bezig met die randzaken en probeer me gewoon te focussen op het voetbal." De aanvaller, die naar eigen inzicht eigenlijk twee keer had moeten scoren tegen ADO, zegt zich goed te voelen. "Ik ben fit en ben gewoon weer bij de groep. Op voetbal focussen is het mooiste dat er is. Het was schrikken voor iedereen. Ik ben blij dat ik zo snel ben vrijgelaten. Meer kan ik er niet over zeggen."

"Alle randzaken en waar alle mensen over praten en schrijven, daar heb ik geen invloed op. Ik ben net zo geschrokken als de buitenwereld. Ik ben nu vrij en dat zegt denk ik wel genoeg", maakt Promes duidelijk. Hij geeft aan steun te voelen van trainer Erik ten Hag en zijn ploeggenoten. "Daar ben ik heel blij mee. Aan alle randzaken wil ik dan ook geen energie besteden. We moeten naar de toekomst kijken, dat is het enige waar ik invloed op heb. Dat is wat ik het liefste doe, lekker voetballen. Of het moeilijk was om hier voor de camera te verschijnen? Nee hoor, ik heb nooit een interview geweigerd, dus nu ook niet."

De invalbeurt van Promes moet niet worden gezien als een 'steunbetuiging' aan de aanvaller, zo maakt Ten Hag duidelijk tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd. "Nee, maar we hebben hem nodig", geeft de oefenmeester aan. "We hebben met hem gesproken. Zijn koppie stond goed. We hebben een aantal voorwaarden gesteld, dus kon hij spelen. Vorige week heeft hij uitstekend gespeeld, dus is er ook geen enkele aanleiding om hem niet te laten spelen." Over wat voor 'voorwaarden' Ten Hag het heeft, wil hij niet bekendmaken. "Dat is tussen de speler en de trainer."

Ten Hag is blij om over Promes te kunnen beschikken. Het is belangrijk om zoveel mogelijk spelers te kunnen inzetten, legt de trainer uit. Om diezelfde reden gaf hij na de wedstrijd ook al aan geen afscheid te willen nemen van de door Valencia begeerde Edson Álvarez. "Natuurlijk ben ik blij om Quincy in te kunnen brengen, want wij hebben alle spelers keihard nodig. Als ik vooruit kijk naar januari en februari: er komt om de drie dagen een zware wedstrijd aan. Dan moet je spelers op het veld hebben die het klappen van de zweep kennen en het verschil kunnen maken. Quincy kan dat zeker."